На ремонт спортивных объектов Татарстана в этом году направлено свыше 500 млн рублей

По программе капитального ремонта в Татарстане в этом году будет отремонтировано 23 спортивных объекта. Общая сумма финансирования составит свыше 500 млн рублей, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров.

«Спортивные объекты подвержены наибольшей нагрузке и износу по сравнению с другими зданиями. Поэтому они регулярно попадают в программу по капитальному ремонту», – заявил Насыров.

Капремонт затронет 16 спортивных школ, 4 республиканские школы олимпийского резерва, а также 2 спортивных комплекса. На сегодняшний день, программа выполнена на 16%.