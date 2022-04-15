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Ру Тат
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Экономика
15 апреля 2022  12:08
Александр Хевронин

На ремонт спортивных объектов Татарстана в этом году направлено свыше 500 млн рублей

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По программе капитального ремонта в Татарстане в этом году будет отремонтировано 23 спортивных объекта. Общая сумма финансирования составит свыше 500 млн рублей, сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров.

«Спортивные объекты подвержены наибольшей нагрузке и износу по сравнению с другими зданиями. Поэтому они регулярно попадают в программу по капитальному ремонту», – заявил Насыров.

Капремонт затронет 16 спортивных школ, 4 республиканские школы олимпийского резерва, а также 2 спортивных комплекса. На сегодняшний день, программа выполнена на 16%.

#Минстрой рт #ремонт спортзалов #Татарстан
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