Поставка еще 30 больших автобусов ожидается в Челнах в октябре

Фото: rais.tatarstan.ru

В Набережных Челнах городские транспортные возможности пополняются новой техникой. На аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору «КАМАЗа» Сергею Когогину за поставку новой партии автобусов большой вместимости.

В текущем месяце город получил 50 современных единиц транспорта, что позволит улучшить качество пассажирских перевозок и сократить очереди на популярных маршрутах.

По словам Наиля Магдеева, в октябре ожидается поставка еще 30 автобусов, которые станут дополнительным ресурсом для развития городского транспорта.

«Эти автобусы — вклад в комфорт наших жителей и развитие городской инфраструктуры», — подчеркнул мэр, отметив важность поддержки республиканского руководства и крупных промышленных предприятий для городского хозяйства.

Новые автобусы уже проходят техническую подготовку и вскоре выйдут на линии, чтобы обслуживать самые востребованные маршруты.