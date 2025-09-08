news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 сентября 2025 08:58

Поставка еще 30 больших автобусов ожидается в Челнах в октябре

Читайте нас в
Телеграм
Поставка еще 30 больших автобусов ожидается в Челнах в октябре
Фото: rais.tatarstan.ru

В Набережных Челнах городские транспортные возможности пополняются новой техникой. На аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору «КАМАЗа» Сергею Когогину за поставку новой партии автобусов большой вместимости.

В текущем месяце город получил 50 современных единиц транспорта, что позволит улучшить качество пассажирских перевозок и сократить очереди на популярных маршрутах.

По словам Наиля Магдеева, в октябре ожидается поставка еще 30 автобусов, которые станут дополнительным ресурсом для развития городского транспорта.

«Эти автобусы — вклад в комфорт наших жителей и развитие городской инфраструктуры», — подчеркнул мэр, отметив важность поддержки республиканского руководства и крупных промышленных предприятий для городского хозяйства.

Новые автобусы уже проходят техническую подготовку и вскоре выйдут на линии, чтобы обслуживать самые востребованные маршруты.

по теме 50 «НЕФАЗов» – Челнам, новая больница – Актанышу: итоги поездки Минниханова в Закамье
50 «НЕФАЗов» – Челнам, новая больница – Актанышу: итоги поездки Минниханова в Закамье
по теме «История не повторится»: где Наиль Магдеев нашел 300 млн на камазовские автобусы
«История не повторится»: где Наиль Магдеев нашел 300 млн на камазовские автобусы
#Транспорт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

Минниханов поздравил команду «Стрела-Ак Барс», победившую в Кубке России по регби

7 сентября 2025
Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

Жюри «Алтын минбар» высоко оценило инклюзивность конкурсной программы

7 сентября 2025