Посольство в ЦАР рассказало о состоянии директора Русского дома, раненого при покушении

Состояние главы Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого, госпитализированного после покушения, остается стабильно тяжелым. Ему понадобится экстренная эвакуация в Россию, сообщает посольство РФ в ЦАР.

«Состояние директора Русского дома Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Дмитрию Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья», — проинформировало посольство на своей странице в социальной сети Facebook (корпорация Meta, которой принадлежит соцсеть, признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена).

Кроме того, дипломаты отметили, что посол России в Банги Александр Бикантов посетил Сытого в госпитале. Также они потребовали от властей ЦАР «срочного проведения всестороннего расследования и установления организаторов и исполнителей теракта против российского гражданина».

Покушение на Дмитрия Сытого произошло утром 16 декабря. На его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. При взрыве представитель Россотрудничества получил контузию и потерял много крови.