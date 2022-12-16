В столице ЦАР произошло покушение на руководителя «Русского дома» Дмитрия Сытого

Сегодня утром в столице Центрально-Африканской Республики произошло покушение на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова пресс-атташе посольства России в Банги Владислава Ильина.

В данный момент Сытый находится в больнице, он получил контузию. Его жизни на данный момент ничего не угрожает.

Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ назвал произошедшее терактом, сообщает агентство. Ранее Сытый уже обращался к местным властям из-за большого числа угроз в его адрес.