РИА Новости: На месте взрыва в Русском доме в ЦАР нашли записки с угрозами «от французов»

На фотографии с места взрыва в кабинете главы Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого видна записка с напечатанным текстом на русском языке, содержащим угрозы в адрес россиян от имени французов. Об этом заявляет РИА Новости, получившее снимок Новости от представителей полиции Банги.

«Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — набрано на узком листке бумаги. Насколько аутентично это послание, остается только догадываться.

Представитель полиции предположил, что Сытый «начал разбирать почту на столе, открыл пакет, начал доставать из него содержимое, и произошел взрыв».

Покушение на Дмитрия Сытого произошло сегодня утром. На его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. Она была отправлена от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из столицы Того города Ломе.

По словам дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве представитель Россотрудничества получил контузию и потерял много крови. Сейчас он находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.