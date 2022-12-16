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Ру Тат
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Политика
16 декабря 2022  20:24

РИА Новости: На месте взрыва в Русском доме в ЦАР нашли записки с угрозами «от французов»

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На фотографии с места взрыва в кабинете главы Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого видна записка с напечатанным текстом на русском языке, содержащим угрозы в адрес россиян от имени французов. Об этом заявляет РИА Новости, получившее снимок Новости от представителей полиции Банги.

«Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — набрано на узком листке бумаги. Насколько аутентично это послание, остается только догадываться.

Представитель полиции предположил, что Сытый «начал разбирать почту на столе, открыл пакет, начал доставать из него содержимое, и произошел взрыв».

Покушение на Дмитрия Сытого произошло сегодня утром. На его имя через одну из почтовых служб поступила посылка, в которой находилось взрывное устройство. Она была отправлена от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из столицы Того города Ломе.

По словам дипломатов, которые ссылаются на врачей, при взрыве представитель Россотрудничества получил контузию и потерял много крови. Сейчас он находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

#центральноафриканская республика #россотрудничество
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