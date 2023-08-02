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Посол России в Туркмении: Ждем в Ашхабаде Рустама Минниханова
Туркмения сотрудничает с Татарстаном и взаимные визиты с представителями республики стали для нее традиционными, отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Туркмении Иван Волынкин. По его словам, осенью в Ашхабаде ожидают с визитом Раиса РТ Рустама Минниханова.
«Уже традиционными стали посещения Ашхабада представителями Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Астраханской области. <…> При этом каждый раз договоренности по итогам визитов выливаются в новые совместные проекты. В сентябре ожидаем приезд в Туркменистан губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Татарстана Рустама Минниханова», – рассказал он в интервью ТАСС.
Он добавил, что у Туркмении сегодня плотный график совместной работы на разных уровнях, в том числе – на региональном.
Напомним, в начале апреля Президент РФ Владимир Путин сменил российского посла в Туркмении, назначив на эту должность Волынкина.
Ранее Минниханов отмечал, что Татарстан накопил большой опыт сотрудничества с Туркменистаном. Среди востребованных направлений взаимодействия он выделял транспортно-логистическую и торгово-экономическую сферы. Причем визит в Туркменистан в этом году стал первой зарубежной поездкой Минниханова, подробнее – в материале «Татар-информа».
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