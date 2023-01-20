«Здесь популярны наши грузовики»: зачем Мишустин и Минниханов поехали в Ашхабад

Визит в Туркменистан – первая зарубежная поездка Рустама Минниханова в этом году. Он принял участие в Российско-туркменском форуме в Ашхабаде и планирует встретиться с Президентом страны Сердаром Бердымухамедовым. Почему связям республик придают значение на федеральном уровне и каковы перспективы сотрудничества — в обзоре «Татар-информа».

Михаил Мишустин возглавил российскую делегацию на международном деловом форуме в Туркменистане

Фото: president.tatarstan.ru

Мишустин: «Стабильно высокую динамику сотрудничества демонстрирует Республика Татарстан»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поехал в Туркменистан в четверг составе российской делегации под руководством Председателя Правительства России Михаила Мишустина. Главным мероприятием первого дня поездки стал международный деловой форум.

«Мы искренне дорожим дружбой, добрососедством и стратегическим партнерством с Туркменистаном. Объем товарооборота между нашими странами сейчас находится на отметке около 1 млрд долларов. Несомненно, потенциал экономического сотрудничества намного выше», — заявил Мишустин на открытии форума.

По его словам, важное место в двухсторонних отношениях занимают партнерские связи с российскими регионами. Он особо выделил Татарстан, подчеркнув, что республика демонстрирует «стабильно высокую динамику сотрудничества» с Туркменистаном.

«Здесь очень популярны наши грузовые автомобили, прежде всего КАМАЗ», — сказал Мишустин. Сейчас, сообщил он, совместно с туркменистанскими партнерами отечественные автопроизводители прорабатывают новый портфель заказов на текущий год. По его мнению, большой потенциал есть и в сфере судостроительной кооперации, «которая должна выстраиваться на взаимовыгодной основе с использованием строительных площадок двух стран».

Премьер-министр пригласил бизнес Туркменистана принять участие в международных мероприятиях, которые должны пройти в России в первом полугодии. «Прежде всего, приглашаем туркменистанских коллег принять участие в Международном экономическом форуме “Россия – Исламский мир” (KazanForum, – прим. Т-и), который состоится в мае в Казани. Там можно будет обсудить направления сотрудничества в таких сферах, как финансы, инвестиции, предпринимательская инициатива, индустрия высоких технологий», – сказал Мишустин.

В этом году саммит впервые пройдет в новом статусе – на федеральном уровне, наряду с Петербургским и Восточным экономическими форумами.

Рустам Минниханов напомнил, что в Туркменистане многие годы успешно работают ведущие компании Фото: president.tatarstan.ru

Сервисные центры КАМАЗа появятся во всех велаятах Туркменистана

Выступая на форуме, Рустам Минниханов напомнил, что в Туркменистане многие годы успешно работают ведущие компании, такие как КАМАЗ, «Татнефть», Казанский вертолетный завод, КЭР-холдинг, судостроительная компания, и другие.

«Осуществлено исполнение по контрактам и поставкам автомобилей («КАМАЗ»), открыты автоцентры в городах Туркменистана — Туркменбаши, Мары, Туркменабате. Кроме того, готовится к открытию еще один автоцентр в текущем году – в Дашогузе. Проводится работа по дальнейшему открытию новых проектов», — отметил он.

Руководитель КАМАЗа Сергей Когогин подтвердил, что Туркменистан – один из приоритетных экспортных рынков для автогиганта. По его словам, челнинский завод и впредь готов поставлять серийную технику как нового модельного ряда, так и классическую спецтехнику для народного хозяйства, а также производить электробусы в необходимых Туркменистану объемах. Когогин сообщил, что в эту страну уже поставлены два электробуса «КАМАЗ» и ультрабыстрая зарядная станция для тестовой эксплуатации.

В ходе деловой программы гендиректор Минниханов и Когогин посетили сервисный центр автозавода в Ашхабаде, который работает с 2008 года. На базе центра, который занимается поставкой автотехники и ее обслуживанием, организовано обучение туркменских специалистов. По планам КАМАЗа и властей Турменистана, центры сервисного обслуживания появятся во всех велаятах страны.

Сергей Когогин подтвердил, что Туркменистан – один из приоритетных экспортных рынков для автогиганта Фото: president.tatarstan.ru

«Признательны туркменской стороне за поддержку татар»

Кроме КАМАЗа с Туркменистаном сотрудничает Казанский вертолетный завод, поставивший медицинский вертолет «Ансат». «Татнефть» работает на туркменистанском месторождении Готурдепе, а Зеленодольский завод им. Горького поставил в эту страну скоростные пассажирские суда. КЭР-холдинг взаимодействует с туркменскими партнерами по вопросам газотурбинных двигателей.

В 2021 году товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном сократился на 27% – до 77,5 млн долларов. На снижение товарооборота повлияла в том числе пандемия. «Но активная работа по его росту продолжается», –подчеркнул на форуме Президент Татарстана. По его мнению, есть потенциал для развития связей в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа-, и судостроение, энергетика, поставка химической продукции, фармацевтики и медицины, агрокомплекс, и многих других.

Рустам Минниханов поблагодарил руководство Туркменистана в связи с открытием в Казани Генерального консульства. В свою очередь, в Ашхабаде успешно работает представительство Республики Татарстан. Есть прямое авиасообщение с Туркменистаном, налажено взаимодействие в области культуры, науки, спорта и туризма. Ежегодно растет число туркменских студентов, обучающихся в наших татарстанских вузах. Сейчас в республике участся 6,2 тыс. граждан Туркменистана – почти четверть всех иностранных студентов.

«Мы признательны туркменской стороне за поддержку татар, проживающих в Туркменистане, ориентировочно – около 15 тысяч человек. Также в Республике Татарстан мы уделяем большое внимание Национально-культурной автономии туркмен. Их более 3 тысяч уже сегодня», – подчеркнул Рустам Минниханов.

В рамках визита Президент Татарстана примет участие в церемонии закладки главной мечети Ахалского велаята в городе Аркадаг и встретится с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Олег Коробченко пообещал подготовить предложения по закупкам автомобилей Aurus для Туркменистана Фото: president.tatarstan.ru

«Почему они ездят на Mercedes? Aurus полностью импортозамещенный, производится в России…»

Татарстан намерен расширять связи. Например, заместитель Премьер-министра – министр промышленности Татарстана Олег Коробченко пообещал подготовить предложения по закупкам автомобилей Aurus для Туркменистана. Он считает, что нужно сделать руководству Туркменистана предложение, «от которого они не смогут отказаться».

«Когда мы ехали сюда на форум, нас обогнал большой кортеж. Я еду и думаю: почему они ездят на Mercedes? Aurus гораздо качественнее, полностью импортозамещенный, производится в России — дружественной Туркменистану стране», — сообщил журналистам министр.

Коробченко отметил, что на заводе в «Алабуге» недавно начали делать новую модель автомобиля Aurus — Komendant. Его презентация в Татарстане пройдет 28 февраля на коллегии Министерства промышленности Татарстана.

«Пошел такой хороший тренд на уровне глав правительств: собирать бизнес и смотреть, какие могут быть совместные проекты»

Сергей Майоров, руководитель Машиностроительного кластера РТ, советник главы Минпромторга Татарстана:

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— Во-первых, форум такого плана проводится уже во второй раз. Очень похожий состоялся в прошлом году в Узбекистане, где также присутствовали Председатель Правительства России Михаил Мишустин и Президент нашей республики Рустам Минниханов, состоялись бизнес-встречи. Даже состав делегации на этот раз во многом аналогичен той, что была в Самарканде. Там тоже были самые значимые наши предприятия как в области нефтедобычи, переработки, так и автомобиле- и машиностроения. Причем и то и другое мероприятие организовывала Торгово-промышленная палата России. Пошел такой хороший тренд на уровне глав правительств: собирать бизнес и смотреть, какие могут быть совместные проекты.

Туркменистан — это мусульманская страна. Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в прошлом году приезжал на КazanSummit, мы показывали ему электробус и многое другое. Выступал он и на пленарном заседании. Это показывает, что у Татарстана с этой страной складываются неплохие взаимоотношения.

КazanSummit в столице Татарстана проходил уже 13 раз. По поручению Владимира Путина мы собирали на него весь исламский мир. В этом году форум состоится в 14-й раз. И впервые за все время проведения в нем будет лично участвовать российский Президент. Можно говорить о том, что наш саммит поднимается до уровня таких мероприятий, как Санкт-Петербургский и Восточный экономические форумы. Участие Путина — это очень серьезно. Это значит, что Казани предстоит принимать и глав других государств. Сейчас идет очень серьезная подготовка к этому мероприятию, которое запланировано на 18-19 мая.

Что касается туркменской повестки, в эту страну поехала сильная команда от Татарстана. Крупнейшие и очень успешные предприятия нашей республики, безусловно, все представлены в Туркменистане. Надеемся, что встречи, которые запланированы, принесут успех и продвижение татарстанской продукции.

Мы всегда заинтересованы что-то продать. Президент занимается этим с утра до вечера. Туркменистан проводит очень независимую политику. Это богатая страна — особенно нефтью и газом, природными ресурсами. Она не входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), поэтому с туркменами нужно обязательно развивать отношения. Учитывая международную обстановку, хотелось бы, чтобы уж наши-то ближайшие соседи были нашими союзниками.

«Здесь связи гораздо более глубокие и фундаментальные»

Рустам Бурнашев, профессор Казахстанско-немецкого университета, специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии:

— Татарстан выступает как ключевой регион. Именно ваша республика в определенной степени отвечает в России за связи со странами Центральной Азии. И эти связи подкрепляются по ряду пунктов. Это бизнес, связанный с добычей и транспортировкой углеводородов, с продвижением российского автопрома. Прежде всего, коммерческого — в формате КАМАЗа. Добавляются и культурные факторы.

Партнерские отношения налаживались и раньше. Я бы не стал их привязывать к той ситуации, которая сложилась в начале прошлого года. Здесь связи гораздо более глубокие и фундаментальные. Особенно если мы говорим о связях культурно-исторических. И по большому счету события прошлого года повлияли не принципиально.

Понятно, что между нами несколько осложнились транспортные коммуникации. И в плане научного, и культурного мира стал более проблематичным формат участия и сам спектр участников. Страны Западной Европы сейчас, как правило, не принимают участия в мероприятиях, которые проводятся в Татарстане. Но, тем не менее, эти контакты более фундаментальны.

Очевидно, что и тот санкционный формат, который мы сейчас имеем, влияет на то, что Россия в целом и российские регионы ищут не только дополнительные рынки, но и дополнительные сферы партнерства.