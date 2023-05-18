Минниханов: Татарстан накопил большой опыт сотрудничества с Туркменистаном

У Татарстана накоплен большой опыт сотрудничества с Туркменистаном, где многие годы успешно работают ведущие татарстанские компании. Об этом Раис РТ Рустам Минниханов заявил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и гендиректором Агентства транспорта и коммуникации при Кабмине Туркменистана Мамметханом Чакыевым, которая прошла на полях KazanForum.

Хуснуллин отметил высокий уровень сотрудничества между Россией и Туркменистаном. В частности, он напомнил о продвижении взаимодействия в транспортно-логистической и торгово-экономической сферах.

«Вместе с тем мы работаем над реализацией ряда крупных инфраструктурных проектов, расширением номенклатуры взаимной торговли, развитием международного транспортного коридора „Север-Юг“», – сказал вице-премьер РФ.

Туркменистан плодотворно сотрудничает с Россией и, в частности, с Татарстаном по широкому спектру направлений, отметил Мамметхан Чакыев.

Минниханов с ним согласился, отметив, что в Туркменистане давно работают ведущие татарстанские компании. «Налажено взаимодействие в сфере машиностроения, судостроения, ведется работа по линии „КЭР-Холдинг“», – сказал он.

Также участники встречи обсудили реализацию ряда перспективных проектов в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Раиса РТ.