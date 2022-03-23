Посол России в США Антонов напомнил о бомбардировках Югославии, Ирака и Ливии

В Пентагоне уже забыли, как самолеты Соединенных Штатов и их союзников по НАТО бомбили города Югославии, Ирака и Ливии. Об этом в связи с реакцией американской стороны на проведение Россией специальной военной операции на Украине заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Ощущение таково, что в Пентагоне уже забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака, Ливии», — говорится в заявлении дипломата, размещенном в Telegram-канале посольства.

Антонов также добавил, что «не вспоминают в Вашингтоне и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии». При этом, по мнению дипломата, удары российской армии направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о причастности Вооруженных сил РФ к военным преступлениям на Украине, отмечает РИА Новости.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР о помощи. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении специальной операции пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.