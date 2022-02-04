Посол РФ Хохоликов назвал законным военное присутствие России в Никарагуа

Законодательство Никарагуа позволяет военным некоторых стран, включая Россию, присутствовать на территории этой центральноамериканской страны. Об этом заявил посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов, передает РИА Новости.

«<…> правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории. Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США <…>», — пояснил дипломат.

Посол заверил, что российские военные специалисты открыто и на законных основаниях работают в Никарагуа, а корабли и самолеты будут в случае необходимости, как и прежде, посещать местные порты и аэродромы. При этом, по его словам, «двустороннее сотрудничество в военной области не направлено против третьих стран».

Как сообщало ИА «Татар-информ», Александр Хохоликов также заметил, что наращивание сотрудничества России и Никарагуа не зависит от провокаций Запада.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился о наращивании сотрудничества в различных областях, включая и военно-техническую.