Лавров: Путин договорился с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа развивать сотрудничество

В ходе недавних телефонных переговоров Президент России Владимир Путин договорился с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа о дальнейшем развитии отношений РФ с этими странами. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании Госдумы РФ.

Как сообщает РИА Новости, развитие отношений будет «во всех без исключения областях», включая военно-техническую.

«В ходе недавних телефонных разговоров Президента Путина со своими коллегами из этих трех близких очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнерства во всех без исключения областях», — цитирует издание Лаврова.

Глава МИД РФ также добавил, что по итогам переговоров будут проведены «очередные заседания соответствующих комиссий».