Посол: Наращивание сотрудничества России и Никарагуа не зависит от провокаций Запада

Решение о наращивании военного сотрудничества между Россией и Никарагуа — это плановый шаг, который не зависит от всплесков напряженности, провоцируемых Западом по отношению к РФ. Формы его реализации зависят только от решения двух суверенных государств. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

«Независимо от нынешней политической обстановки в мире и конъюнктурных всплесков напряженности, провоцируемых коллективным Западом в отношениях с Россией, на плановой основе предусматривается наращивание российско-никарагуанского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также в военной области», — подчеркнул дипломат.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился о наращивании сотрудничества в разных сферах, в том числе военно-технической.

Хохоликов добавил, что решение о формах развития взаимодействия зависит только от России и Никарагуа.