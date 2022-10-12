Посол РФ в Индонезии: Участие Путина в саммите G20 зависит от вопросов безопасности

Президент России Владимир Путин по-прежнему намерен принять участие в саммите «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали, но окончательное решение он примет ближе к самому мероприятию, исходя из соображений безопасности. Об этом рассказала журналистам посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева, сообщает агентство Bloomberg.

Присутствие российского лидера на встрече лидеров стран G20 «будет зависеть от развития конфликта на Украине и других вопросов безопасности на фоне последних событий», пояснила дипломат.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Позднее, 18-19 ноября, состоится саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в столице Таиланда Бангкоке. По данным издания Bangkok Post, Президент РФ принял приглашение об участии во встрече.

Ранее Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным на полях саммита G20 только обмен заключенными и не увидел смысла в разговорах, касающихся других проблем. При этом в мероприятии собирается принять участие и Президент Украины Владимир Зеленский.