Байден заявил, что готов обсуждать с Путиным только обмен заключенными

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о готовности обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным на предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Индонезии обмен заключенными и не увидел смысла в обсуждении других проблем.

«Например, если бы он подошел ко мне на [полях саммита] G20 и сказал: „Я хочу обсудить освобождение [баскетболистки Бриттни] Грайнер“, я бы поговорил с ним. Зависит от обстоятельств», — сказал американский лидер в эксклюзивном интервью телеканалу CNN.

При этом Байден обвинил Путина в том, что тот «действовал очень жестоко» и совершал «военные преступления». «И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», — подчеркнул Президент США.

Американский лидер также добавил, что не будут обсуждать с властями РФ сохранение контроля над присоединенными к ней территориями. И назвал безответственными слова «лидера одной из крупнейших ядерных держав мира» о готовности применить оружие массового поражения на Украине.

На вопрос о том, применит ли Путин ядерное оружие, Байден ответил: «Я не думаю, что он это сделает». Вероятный ответ США на такой ход он раскрывать не стал, но заверил, что Пентагон заранее разработал план действий на этот случай.

Лидер Штатов также охарактеризовал своего российского коллегу как «рационального игрока», который «значительно просчитался», приняв решение о начале специальной военной операции. По его мнению, Владимир Путин думал, что жители Украины встретят российские войска «с распростертыми объятиями».

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности рассмотреть предложение о встрече лидеров России и США на полях мероприятия.