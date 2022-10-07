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Политика
7 октября 2022  20:28

Путин и Зеленский согласились посетить саммит G20 в Индонезии

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Президент России Владимир Путин согласился посетить саммит G20. Кроме того, ожидается, что на мероприятии будет присутствовать Президент Украины Владимир Зеленский, заявил в интервью National посол Индонезии в ОАЭ Хусин Багис.

«Оба согласились», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Путин рассказал, что приглашен на саммит, который состоится на Бали 15-16 ноября, однако посетит ли его лично, сообщит позднее. Решение будет принято в зависимости от того, как сложится ситуация.

#Владимир Путин
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