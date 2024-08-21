Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин попросил передать Си Цзиньпину, что ждет его на саммите БРИКС в Казани
Россия ожидает участие Председателя КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани, заявил Президент Владимир Путин на встрече с Премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.
Глава государства напомнил, что 2 октября исполнится 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Это знаковое событие обязательно должно быть отпраздновано.
«У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сферах, рассчитанные на многие годы вперед», — напомнил Владимир Путин.
Напомним, что саммит в Казани пройдет с 22 по 24 октября. Как сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, в дни события в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»