Путин попросил передать Си Цзиньпину, что ждет его на саммите БРИКС в Казани

Президент Владимир Путин на встрече с Премьером Госсовета Китая Ли Цяном

Фото: kremlin.ru

Россия ожидает участие Председателя КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани, заявил Президент Владимир Путин на встрече с Премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что 2 октября исполнится 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Это знаковое событие обязательно должно быть отпраздновано.

«У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сферах, рассчитанные на многие годы вперед», — напомнил Владимир Путин.

Напомним, что саммит в Казани пройдет с 22 по 24 октября. Как сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, в дни события в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.