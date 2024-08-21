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Политика 21 августа 2024 16:50

Путин попросил передать Си Цзиньпину, что ждет его на саммите БРИКС в Казани

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Путин попросил передать Си Цзиньпину, что ждет его на саммите БРИКС в Казани
Президент Владимир Путин на встрече с Премьером Госсовета Китая Ли Цяном
Фото: kremlin.ru

Россия ожидает участие Председателя КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Казани, заявил Президент Владимир Путин на встрече с Премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что 2 октября исполнится 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Это знаковое событие обязательно должно быть отпраздновано.

«У наших государств наработаны масштабные совместные планы, проекты в экономической и гуманитарной сферах, рассчитанные на многие годы вперед», — напомнил Владимир Путин.

Напомним, что саммит в Казани пройдет с 22 по 24 октября. Как сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, в дни события в городе ожидается порядка 20 тысяч гостей.

#БРИКС #Владимир Путин #Си Цзиньпин
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