Посол Беларуси в РФ оценил перспективы сотрудничества с резидентами Иннополиса

Дмитрий Крутой

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой сегодня побывал на нескольких инфраструктурных объектах Иннополиса. Его сопровождал курирующий развитие IT-города вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, сообщает пресс-служба чиновника.

В частности, дипломат осмотрел Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники Университета Иннополис (он включает Центр робототехники, Центр беспилотных технологий, лабораторию искусственного интеллекта, Дизайн-центр электроники и микроэлектроники и Сектор сопровождения и развития). Организация нацелен на разработку наукоемких робототехнических продуктов и услуг для индустриальных партнеров, а также на создание новых образовательных программ.

Кроме того, посол посетил технопарк имени А. С. Попова и новый технопарк в сфере высоких технологий «ИнноПарк» площадью более 12 тыс. кв. метров, открытый в декабре прошлого, 2022 года. Здесь развиваются проекты в таких областях, как робототехника, электроника, БПЛА. Помимо прочего, Минпромторг РФ включил «ИнноПарк» в Реестр российских технопарков в сфере высоких технологий, которые могут воспользоваться мерами господдержки.

«Видим перспективы внедрения высокотехнологичных компетенций резидентов Иннополиса в работу наших промышленных гигантов: МАЗа, МТЗ, БЕЛАЗа», — подчеркнул Дмитрий Крутой.

По словам дипломата, белорусская сторона также ожидает «высокого эффекта» от сотрудничества Иннополиса с белорусским Парком высоких технологий и академическими структурами в наиболее востребованных сегментах IT-отрасли. Это беспилотные технологии, компьютерное зрение, создание «цифровых двойников».

Ранее на встрече с Дмитрием Крутым Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал Беларусь одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В конце октября Раис РТ и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков обсудили развитие Университета Иннополис и инновационного города.