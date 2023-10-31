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Руc Тат
Политика 31 октября 2023 13:29

Минниханов и Фальков обсудили развитие Университета Иннополис и инновационного города

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Минниханов и Фальков обсудили развитие Университета Иннополис и инновационного города
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Встреча прошла в рамках рабочей поездки руководителя республики в Москву, сообщает его пресс-служба.

Стороны обсудили вопросы развития Университета Иннополис (Валерий Фальков входит в состав Наблюдательного совета вуза) и инновационного города в целом, дальнейшее строительство объектов инфраструктуры и технопарков, кадровые вопросы.

Также были рассмотрены вопросы​ выполнения ряда совместных профильных программ, подготовка научно-образовательного блока в рамках проведения саммита БРИКС-2024 и другие направления по взаимодействию Татарстана и Министерства​ науки и высшего образования в 2023 году.

Со стороны республики во встрече принял участие заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

#Рустам Минниханов #иннополис
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