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Минниханов и Фальков обсудили развитие Университета Иннополис и инновационного города
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Встреча прошла в рамках рабочей поездки руководителя республики в Москву, сообщает его пресс-служба.
Стороны обсудили вопросы развития Университета Иннополис (Валерий Фальков входит в состав Наблюдательного совета вуза) и инновационного города в целом, дальнейшее строительство объектов инфраструктуры и технопарков, кадровые вопросы.
Также были рассмотрены вопросы выполнения ряда совместных профильных программ, подготовка научно-образовательного блока в рамках проведения саммита БРИКС-2024 и другие направления по взаимодействию Татарстана и Министерства науки и высшего образования в 2023 году.
Со стороны республики во встрече принял участие заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.
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