Минниханов и Фальков обсудили развитие Университета Иннополис и инновационного города

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Встреча прошла в рамках рабочей поездки руководителя республики в Москву, сообщает его пресс-служба.

Стороны обсудили вопросы развития Университета Иннополис (Валерий Фальков входит в состав Наблюдательного совета вуза) и инновационного города в целом, дальнейшее строительство объектов инфраструктуры и технопарков, кадровые вопросы.

Также были рассмотрены вопросы​ выполнения ряда совместных профильных программ, подготовка научно-образовательного блока в рамках проведения саммита БРИКС-2024 и другие направления по взаимодействию Татарстана и Министерства​ науки и высшего образования в 2023 году.

Со стороны республики во встрече принял участие заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.