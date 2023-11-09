Минниханов назвал Беларусь одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой обсудили текущее состояние сотрудничества двух республик и наметили перспективные направления совместной работы. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

«Республика Беларусь – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Ваша страна на протяжении последних лет стабильно входит в число лидеров – внешнеторговых партнеров нашей республики», – приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Дмитрий Крутой Фото: rais.tatarstan.ru

Раис отметил, что республика уже много лет успешно сотрудничает с белорусскими компаниями, среди которых «Белнефтехим», Минский тракторный завод, «Гомсельмаш», «Амкодор», Минский автомобильный завод и пр. Хорошо зарекомендовали себя городские автобусы и трамваи белорусского производства. Так, сегодня Казань получила 25 троллейбусов нового поколения МАЗ-303Т22.