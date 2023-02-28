Посол Антонов заявил, что США долгие годы нарушают центральные положения ДСНВ

США объявляют пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и стратегические бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие, нарушая при этом процедуры Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

«Следуя не согласованной с Россией процедуре, [Вашингтон] объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи», — объяснил дипломат свое видение ситуации.

По словам Антонова, Соединенные Штаты так и не позволили российским инспекторам удостовериться в результатах проведенного переоборудования пусковых установок. Соответственно, уверен он, американская сторона многие годы существенно нарушает центральные положения ДСНВ.

В связи с этим посол призвал Штаты пересмотреть «агрессивную антироссийскую политику», чтобы создать условия для возвращения к полноценному функционированию договора. Впрочем, по мнению дипломата, пока США «не готовы даже к символическим позитивным жестам».

О том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в послании Федеральному Собранию объявил 21 февраля Президент РФ Владимир Путин. Он также потребовал от Министерства обороны и Росатома быть готовыми к испытаниям ядерного оружия, но лишь в том случае, если первыми на такой шаг пойдут американцы.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает, что Россия и США сокращают свои стратегические ядерные силы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.