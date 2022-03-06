Посол Антонов обвинил сенатора Скотта в призыве к прямому столкновению ядерных держав

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что антироссийская риторика в Соединенных Штатах дошла до абсурда и начинает представлять угрозу для международной безопасности.

Таким образом дипломат на странице посольства в соцсети Facebook отреагировал на высказывание сенатора Рика Скотта, допустившего ввод американских войск на Украину.

Антонов заметил, что Скотт, «по сути, призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами». По его словам, попытки внешнего вооруженного вмешательства в специальную военную операцию России на Украине могут привести к «беспрецедентным последствиям».

«Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности», — поделился посол своим видением ситуации.

Кроме того, дипломат выразил готовность «к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат Конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности».

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.