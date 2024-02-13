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Посол Антонов назвал причину интереса американцев к интервью Путина Такеру
Американские избиратели нуждаются в «реалистичной оценке» происходящего в мире, в частности, в России. Таким образом посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес к интервью Президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Как представляется, потребность американцев в голосах разума очевидна. Политизированные и явно ангажированные суждения местных русофобов уже никого не устраивают», – сказал в беседе с РИА Новости дипломат.
Напомним, американский журналист взял интервью у Президента РФ Владимира Путина, оно продлилось более 2 часов. Позднее была опубликована полная видеоверсия их беседы. В X (бывшая соцсеть Twitter) число просмотров записи с разговором к данному моменту достигло 199,9 млн, на видеохостинге YouTube — 16 млн. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Такер Карлсон сам предложил взять интервью у Владимира Путина.
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