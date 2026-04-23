«Посмотрите, какое место делаем – такого в России нет»: ЦУМ в Казани откроют 29 апреля

В Казани в здании бывшего ЦУМа готовят к запуску Центр уникального мастерства, который должен стать площадкой для сохранения и развития татарских ремесел. На этом фоне в республике обсуждают, как сегодня сохраняются традиции, почему молодежь редко ходит в музеи и где не срабатывает Пушкинская карта. Подробнее – в материале «Татар-информа».





«Чтобы наши ремесла не потерялись, надо обучать им детей»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании совета подчеркнул, что сохранить ремесла можно только через передачу навыков детям. Одной из ключевых площадок для этой работы станет Центр уникального мастерства в здании бывшего ЦУМа в Казани.

«Посмотрите, какое национальное место делаем – такого в России нет! Мы делаем его, чтобы сохранить ремесла. <…> Они [резиденты] должны будут обучать наших детей, чтобы эти ремесла не потерялись. Если не будет этого – ни одно ремесло не сохранится», – отметил Раис.

Открытие ЦУМа предварительно запланировано на 29 апреля, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

По ее словам, пространство задумывается не как музей, а как «живая» площадка, где можно не только купить изделия, но и поучаствовать в их создании.

«Уникальность созданной инфраструктуры заключается в том, что «свое» станет доступным и увлечет посетителей живым производством и обучением», – сказала Аюпова.

Она добавила, что центр станет ответом на поручение о возрождении учебно-производственных комбинатов: здесь школьники смогут осваивать традиционные ремесленные технологии и работать вместе с мастерами.

Минниханов также отметил, что развитие таких площадок может повысить туристическую привлекательность региона и сформировать спрос на изделия ручной работы, при этом они должны оставаться штучными и сохранять свою уникальность.

В числе направлений, которые будут развивать в Центре уникального мастерства, – традиционная кожаная мозаика и казанский шов

«Национальные изделия – штучные и интересные»

В числе направлений, которые будут развивать в Центре уникального мастерства, – традиционная кожаная мозаика и казанский шов. Как отметила Ирада Аюпова, такие ремесла важны для сохранения самобытности национального искусства и развития авторских изделий, которые невозможно поставить на поток.

Возрождением казанского шва в том числе займется предприниматель из Арска, владелец группы компаний ZR Group Рустам Бикмухаметов.

«Казанский шов – очень важный элемент нашего культурного кода, именно он способен подчеркнуть нашу уникальность и особенность характера нашего народа», – подчеркнул он, представляя свои изделия Минниханову.

По его словам, в компании уже начали обучение мастеров этой технологии. В дальнейшем планируют выпускать обувь с элементами казанского шва, в том числе в повседневных моделях. При этом Бикмухаметов подчеркнул, что такой подход отличается от массового производства обуви, где продукцию создают по стандартным лекалам без учета реальных потребностей покупателей. В ремесленном производстве акцент делают на качестве, удобстве и индивидуальном подходе.

Рустам Минниханов похвалил качество татарстанских производителей и заметил, что именно персональный подход делает такую продукцию особенно востребованной.

«Мы ведь все привыкли уже к шаблону, но при этом каждый хочет что-то удобное. Эти же изделия штучные и интересные, такого в магазине не купишь», – сказал он.

«На наших возможностях краеведения мы должны воспитывать молодежь»

Помимо развития ремесленных направлений, на заседании обсудили вопросы краеведения. По мнению Рустама Минниханова, это направление должно стать важной частью воспитания молодежи и способствовать развитию внутреннего туризма.

По его словам, сегодня в регионе и стране в целом растет интерес к поиску содержательных маршрутов и объектов, которые можно показывать гостям и жителям республики.

«Краеведение – это очень важно. У нас в Татарстане такая история, такие объекты! И последние годы мы инфраструктурно очень продвинулись», – отметил Минниханов.

Он отметил, что внутренний туризм может помочь заинтересовать молодежь родным краем. В Татарстане, по его словам, достаточно мест, которые могут конкурировать с поездками за границу, – это Свияжск, Елабуга, Чистополь и другие маршруты внутри республики.

«На наших возможностях краеведения мы должны воспитывать молодежь – не только тем, что мы можем купить билеты в Турцию, Эмираты или Таиланд…» – сказал Раис РТ.

Также он добавил, что развитие краеведения должно находиться на постоянном контроле и оставаться одним из приоритетных направлений культурной политики региона.

«Родители не ходят в музеи – надо их через детей к этому привлекать»

Речь также зашла о работе музеев и вовлечении в них молодежи. Рустам Минниханов отметил, что приобщать к посещению таких площадок нужно с детства, формируя интерес к культуре и делая семейные визиты привычной частью досуга.

«Родители не ходят в музеи. Надо через детей привлекать родителей, чтобы в музеи ходили семьями», – сказал он.

Решать эту задачу, по его мнению, помогает Пушкинская карта. Программа позволяет молодым людям от 14 до 22 лет посещать музеи, театры и выставки за государственный счет – на карту ежегодно зачисляют 5 тыс. рублей. Однако в музейной части у Татарстана результат пока скромный, признал Минниханов: за два месяца этого года 49 музеев продали 8,3 тыс. билетов – менее трех в день на учреждение.

При этом общая статистика программы в республике выглядит иначе. По словам Ирады Аюповой, учреждения культуры Татарстана в прошлом году реализовали 974 тыс. билетов на сумму более 469 млн рублей. Республика входит в число регионов-лидеров по объемам участия в программе – 384 тыс. участников.

По словам министра, Татарстан смог эффективно включиться в программу с первых этапов ее запуска. При этом важно не только количество посещений, но и понимание культурных предпочтений молодежи – какие форматы действительно востребованы.

«Пушкинская карта – это не только билет, это индикатор ценностной структуры, модели, матрицы молодого человека. Если у него нет укорененной идентичности, он выберет развлечения, а не смыслы, познать которые гораздо сложнее. Сегодня мы упираемся не в недоступность билета. Мы сегодня упираемся в ценностную пустоту: не всегда молодежь понимает то, что мы хотим транслировать», – подчеркнула она.