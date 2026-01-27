Национальная кухня, ремесла и мастер-классы: каким станет обновленный ЦУМ в Казани

ЦУМ в центре Казани получил вторую жизнь: советский универмаг превращается в центр для ремесел, обучения и туризма. Здесь появятся около 70 мастерских, конференц-залы, галерея, профориентационный центр, а также кафе с национальной едой и легендарным молочным коктейлем. Когда откроется новый объект, рассказали сегодня журналистам на стройплощадке.





Фото: пресс-служба ЦУМа

«Это будет уникальнейший объект»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету в 2024 году отметил, что ремесла и народные промыслы нужно поддерживать. По его словам, их сохранению и развитию поможет открытие на базе здания казанского Центрального универсального магазина Центра народно-художественных промыслов и мастеров.

«Это должен быть не просто торговый центр для продажи сувениров и изделий мастеров, но главное – индустриальный парк для татарстанских ремесленников», – подчеркнул тогда татарстанский лидер.

Большая перепланировка Центрального универмага в Центр уникального мастерства (ЦУМ) началась еще в 2023 году. Работы на объекте продолжаются, их планируют завершить к 1 марта 2026 года. Общая стоимость проекта оценивается в 5,3 млрд рублей. Сначала будет введено в эксплуатацию историческое здание на ул. Московской, 2, а после – 23-метровый пристрой.

Фото: пресс-служба ЦУМа

В историческом блоке откроется около 70 мастерских для представителей 17 направлений народно-художественных промыслов. Здесь будут работать кузнецы, стеклодувы, гончары, мастера по деревообработке, коже и кружевоплетению, пошиву национальной одежды, ткачи, ювелиры, изготовители кукол и сувениров, каллиграфы, ковроделы и войлоковаляльщики.

На ежегодной итоговой пресс-конференции в конце декабря Минниханов рассказал о ходе реконструкции и пообещал показать обновленный ЦУМ журналистам в ближайшее время.

«У нас несколько раз концепция менялась. Мы выкупили этот объект, потому что географическое положение самое удобное, чтобы туристы, наши гости заходили. <…> Объект будет уникальным по формату и концепции. По моим ощущениям, это будет уникальнейший объект», – отметил Раис.

Сегодня обещание Раиса было выполнено – татарстанские СМИ смогли оценить результаты реконструкции и увидеть преобразованное пространство центра.

Архитектуру ЦУМа воссоздали по историческим чертежам

Здание ЦУМа было построено в 70-х годах прошлого века в стиле советского модернизма. При проектировании нового объекта его историческую идентичность решили сохранить, рассказала сегодня журналистам главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.

«Мы старались сохранить идентичность этого места и воссоздали архитектуру снаружи по чертежам 1969 года. Мы очень бережно отнеслись к объекту, внутри сохранили структуру, двухсветное пространство, лестницу и эскалаторы», – отметила она.

Елена Валеева: «Мы старались сохранить идентичность этого места и воссоздали архитектуру снаружи по чертежам 1969 года» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Материалы интерьера подбирались с учетом национальной тематики: в композиции использованы мотивы татарской узорной кожи, бисерной вышивки и ювелирного искусства. Отдельные элементы выполнены из замши и дополнены декоративными бусинами, что позволяет соединить традиционные формы с современными художественными решениями.

Центральным акцентом пространства станет кинетическая скульптура, созданная совместно с Ляйсан Сосуновой и Марией Маркеловой: ее элементы будут подниматься и опускаться, латунные детали – мягко покачиваться и поблескивать, а встроенный свет – создавать живую игру бликов и отражений.

«Мы хотели сохранить дух архитектуры семидесятых, при этом вдохнули в него совершенно новую жизнь. <...> Но, на самом деле, самым интересным в этом проекте будут именно мастера. Потому что они сохранили свою идентичность, связь поколений, и здесь они смогут не только показывать свое творчество, но и обучать этому», – подчеркнула Валеева.

«Мы хотели сохранить дух архитектуры семидесятых, при этом вдохнули в него совершенно новую жизнь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«ЦУМ станет магнитом для туристов и жителей Казани»

В Центре уникального мастерства жители города и туристы смогут не только наблюдать за работой мастеров, но и сами участвовать в мастер-классах.

«Уникальность этого проекта заключается в том, что его аналогов в Российской Федерации, да и даже в мире нет. Здесь уникальное сочетание мастеров и открытых пространств, где они будут представлять мастер-классы, передающие наше наследие и транслирующие его. Здесь будут представлены как производственные мощности, так и открытые зоны для проведения мастер-классов. Большая зона уделяется образовательной работе, где любой сможет научиться, постичь и прикоснуться к ремеслу», – отметила в ходе пресс-тура первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

Юлия Адгамова: «Мы провели предварительный конкурс, в рамках которого определили 64 мастера, которые будут представлять свое мастерство на площадках ЦУМа» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уже два года «Таткультресурсцентр» проводит художественно-экспертный совет по народным промыслам, чтобы отобрать будущих резидентов центра в ЦУМе. После отбора им предоставят мастерские на льготных условиях – три года без аренды. Это позволит им сосредоточиться на производстве изделий, мастер-классах и обучении.

«Мы провели предварительный конкурс, в рамках которого определили 64 мастера, которые будут представлять свое мастерство на площадках ЦУМа», – отметила Адгамова.

Все мастерские оборудуют современной техникой – ее заранее согласовали вместе с мастерами. Если вдруг кто-то из резидентов не сможет продолжить работу в центре, его место передадут другому.

«Мы надеемся, что этот объект станет магнитом для туристов и, самое главное, для жителей нашего города. Это будет площадка, на которой можно не просто ознакомиться с ремеслами, но и прикоснуться к ним, то есть поучаствовать в мастер-классах», – подытожила Юлия Адгамова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Деловой центр и выставочная галерея

По словам руководителя проекта Ранко Тепавчевича, это пространство станет точкой погружения в историю Татарстана и ремесла, а также поможет подросткам выбрать будущую профессию через анкетирование и работу со специалистами.

«Мы приняли решение по аналогии с Московским центром профориентации создать на базе ЦУМа концепт, который будет собирать школьников 8–9 классов со всей республики», – рассказал он.

Одновременно в ЦУМе смогут заниматься до 800 человек. Постоянные посетители смогут купить абонементы. Обещают подготовить удобную онлайн-платформу, где можно будет записаться на программы и изучить каталог изделий, которые создают мастера.

На базе ЦУМа появится деловой центр. Кроме мастерских здесь будет шесть конференц-залов и выставочная галерея. На первом этаже будет инфоцентр для туристов.

Ранко Тепавчевич: «На базе ЦУМа появится деловой центр. Кроме мастерских здесь будет шесть конференц-залов и выставочная галерея. На первом этаже будет инфоцентр для туристов» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Эчпочмаки на стенах и имитация печи

На первом этаже комплекса появится фудкорт с национальным колоритом, где можно будет попробовать татарские блюда.

«Это сердце всего комплекса – место для приема пищи, нашей любимой, татарской. Интерьер здесь построен на символах нашей культурной идентичности: степные травы отсылают к кочевой жизни, орнамент из треугольников и бэккенов представлен в гипсовых элементах, а теплые тона и деревянные детали отражают традиции татарского зодчества. Мы очень любим пить чай, поэтому центральным акцентом станут большие плафоны диаметром 4 метра в виде чашек с чаем», – рассказала Валеева.

Она напомнила, что для многих жителей поход в ЦУМ в детстве неизменно заканчивался покупкой молочного коктейля. Этот символ детства вернется – его снова можно будет купить на территории будущего комплекса.

Рядом также появятся аутентичные пространства: деревенские ворота и татарский домик с традиционными орнаментами Буинского района. В мастерских сделают имитацию печки, а стены украсят «чак-чаком», чтобы посетители могли познакомиться с народными ремеслами и традиционными способами приготовления пищи. Также установят большие экраны, на которых можно будет увидеть процесс приготовления татарских блюд.

За пределами комплекса установят настоящую печь для приготовления изделий по старинной технологии, а также гончарную мастерскую и кладовые.

Рядом с ЦУМом будет оборудована удобная парковка. На территории смогут одновременно разместиться до шести туристических автобусов, которые будут привозить группы посетителей Фото: пресс-служба ЦУМа

Бульвар с фонтанами и парковка

Ранее на заседании межведомственной комиссии обсуждались также прилегающая к ЦУМу территория и проект парка, среди предложений для которого были фонтаны. Раис РТ Рустам Минниханов тогда предложил обсудить эти вопросы на месте, чтобы детально определить дальнейшие шаги.

По словам Валеевой, система фонтанов конца 1960-х была продумана с инженерной точки зрения и использовалась как часть системы охлаждения воздуха, то есть фактически была предшественником современных чиллеров. Архивные чертежи показывают, что план благоустройства предусматривал сквер от улицы Саид-Галеева до Булака, а в целом проектировался деловой квартал с театром.

Как заверил Ранко Тепавчевич, фонтаны на территории появятся. Институт развития Казани разрабатывает концепцию бульваров, которые объединят исторические элементы и современные функции для жителей и туристов.

Он также сообщил, что рядом с ЦУМом будет оборудована удобная парковка. На территории смогут одновременно разместиться до шести туристических автобусов, которые будут привозить группы посетителей. Также предусмотрено 146 мест для автомобилей и отдельная парковка с улицы Московской на 30 мест.

По данным переписи 2024 года, в республике зарегистрировано 464 мастера народно-художественных промыслов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане зарегистрированы 464 мастера народно-художественных промыслов

В PR-службе ЦУМа отмечают, что с открытием центра ремесел в Татарстане начинается новый этап развития креативных индустрий. Федеральная стратегия предполагает, что к 2030 году их доля в ВВП страны должна достичь 6%. Сейчас креативные индустрии уже дают 4,1% ВВП России и формируют валовую добавленную стоимость в 7,5 трлн рублей.

Татарстан с его богатым культурным наследием имеет хороший потенциал для этого роста. По данным переписи 2024 года, в республике зарегистрировано 464 мастера народно-художественных промыслов.

В республике создана АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан». Его основная задача – развивать ЦУМ и поддерживать всех участников креативной экономики региона. Генеральным директором назначен руководитель проекта ЦУМ Ранко Тепавчевич.