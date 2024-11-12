«Послужит верой и правдой»: татарстанские охотники передали шесть ружей бойцам СВО

Фото: Госкомитета РТ по биоресурсам по Новошешминскому району.

Татарстанские охотники и сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам продолжают активно отправлять ружья в зону специальной военной операции. Сегодня сразу в два центра лицензионно-разрешительной работы было сдано шесть ружей.

«Сдал ружье для того, чтобы нашим ребятам было чем воевать и сбивать все беспилотники. Надеюсь, что такая помощь послужит им верой и правдой», — рассказал начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Новошешминскому району Вячеслав Ведякин.

По словам бойцов, ружья очень помогают в выполнении задач СВО. «Благодарим, что приносите и помогаете нам. Все это делается для обеспечения безопасности гражданского населения и спасения наших жизней», — отмечают они.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жители Нижнекамского района Татарстана активно участвуют в акции «Пожертвуй ружье и боеприпасы бойцам», которую запустил благотворительный фонд «Zа мирное небо». Жители республики первыми в России начали сбор огнестрельного оружия, чтобы бойцы в зоне СВО могли вести борьбу с БПЛА. Огромную помощь оказывают охотники, которые безвозмездно сдают свои ружья.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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