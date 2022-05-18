«Пошли на наши условия»: Валиуллин объяснил новые контракты Шипачева и Войнова

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин раскрыл причины переподписания контрактов «Ак Барса» с Войновым и Шипачевым. Новые соглашения рассчитаны до конца сезона 2024/25.

«Подписав новые контракты с ведущими игроками. «Ак Барс» получил стабильность состава в будущем, мы рады, что Шипачев и Войнов пошли на наши условия. Эти соглашения дают всем сторонам возможность сконцентрироваться только на хоккее, а болельщики «Ак Барса» смогут дольше наблюдать за игрой таких сильных хоккеистов», - цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Шипачев провел 59 игр, в которых набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12». Всего в КХЛ на счету нападающего 828 матчей и 817 (262+555) очков, при показателе полезности «+224».

Войнов в 51 матче прошлого сезона набрал 41 (10+31) очко с показателем полезности «-6». Всего в КХЛ защитник провёл 255 матчей, набрав 158 (44+114) очков при показателе полезности «+23».

Ранее Вадим Шипачев рассказал о целях своего визита в Казань. Накануне пресс-служба клуба показала фотографию хоккеиста на фоне билборда с его изображением.