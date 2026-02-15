Послесловие к «Мирасу»: чем запомнился XI фестиваль татарской музыки имени Жиганова

Три концерта фестиваля «Мирас» оказались переполнены музыкой классиков – от Назиба Жиганова до Фарида Яруллина, а также премьерами современных татарских композиторов. По мнению обозревателя «Татар-информа», ленинский принцип «лучше меньше, да лучше» оказался бы для фестиваля более уместным. Также не мешало бы организовать и прямые трансляции.





Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

«Значимое культурное событие, которое укрепляет связь между поколениями»

На этой неделе в Казани завершился фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас». Ежегодный форум, созданный художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра (ГАСО) РТ, народным артистом России и Татарстана Александром Сладковским, разменял второй десяток и уже в 11-й раз приобщил слушателей к культурному наследию Татарстана.

Как заявил в приветственной телеграмме организаторам, зрителям и участникам фестиваля Раис Татарстана Рустам Минниханов, «Мирас» заслуженно стал важной площадкой для сохранения и продвижения музыкальных традиций татарского народа, а также «значимым культурным событием, которое не только чествует композиторов, но и укрепляет связь между поколениями».

Фестиваль и правда давно стал важной платформой для сохранения и популяризации национальных музыкальных традиций, способствующей «более глубокому осмыслению татарской музыки и укреплению чувства сопричастности к ее культурной самобытности», подчеркнули в Минкультуры РТ.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Сезоны ГАСО РТ технологически разбиты на форумы различного формата – в марте, например, пройдет уже VII Международный органный фестиваль, в апреле начнутся XV «Рахлинские сезоны», а в мае – XV фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». Всего, как рассказывал «Татар-информу» Сладковский, оркестр за год проводит восемь фестивалей, с сентября по июнь: «У каждого – свое лицо… Имея ряд таких музыкальных форм, мы просто ежегодно насыщаем их новым содержанием. Во-первых, выдающимися солистами и дирижерами. Во-вторых, произведениями, которые они готовы будут исполнить в Казани».

Но «Мирас» в этом ряду выделяется именно национальным содержанием. К тому же только у этого фестиваля все эти годы есть и бессменный научный руководитель – ныне ректор Казанской государственной консерватории имени Жиганова, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Вадим Дулат-Алеев. Не случайно фестиваль проводится ГАСО РТ в партнерстве с консерваторией, профессором которой является Сладковский.

«Нынче фестиваль особенный, потому что очень важная дата у главного исполнителя этого фестиваля – Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. Он отмечает 60 лет со дня основания», – рассказывал «Татар-информу» Дулат-Алеев.

Но в целом, по его словам, концепция у очередного «Мираса» осталась прежней: «Классики и современники – они вместе. Надо увидеть, как татарская музыка развивается, движется и как себя чувствует сегодня. Хотя фестиваль называется «Мирас», или «Наследие», присутствие в нем молодых композиторов очень важно. Это будущее».

На правах «наслушанного слушателя», и ни в коем случае не профессионального музыкального критика, позволю себе высказать несколько мыслей о прошедшем «Мирасе».

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Чрезвычайная музыкальная насыщенность

Первое, о чем хочется сказать, – объективно понятно стремление научной команды фестиваля наполнить программы концертов по максимуму, причем произведениями разных жанров. Беда в том, что, вопреки закону диалектики Гегеля, в данном случае количество не переходит в качество.

Например, концерт-открытие фестиваля 4 февраля был посвящен 115-летию со дня рождения Назиба Жиганова – безусловно, главного композитора Татарстана, идеолога создания симфонического оркестра и основателя Казанской консерватории (он руководил ей с 1945-го до своей внезапной кончины в 1988-м). Особую тональность вечеру придало участие Ивана Жиганова – сына композитора, который специально ради такого дела приехал в Казань из Москвы, вышел на сцену и выступил с очень проникновенной речью.

Центральным звеном монопрограммы явно выглядела симфония №5, написанная в 1974-м и не исполнявшаяся долгие годы (рассказывают, когда-то ГАСО каждый сезон открывал симфонией Жиганова, благо тот и выдавал их ежегодно, написав в итоге 16 опусов). И Пятая симфония действительно произвела эффект разорвавшейся бомбы – в кулуарах старожилы признавались, что получили огромное удовольствие от фактически забытой музыки. Но большинство услышало симфонию впервые.

Однако вау-эффект, на мой вкус, был несколько смазан, так как симфония затерялась среди других произведений Жиганова – не менее ярких и прекрасных. ГАСО РТ, за пульт которого в первый вечер встал профессор, заслуженный деятель искусств Татарстана Ринат Халитов, сыграл еще и Сюиту на татарские темы, а также арии из опер «Алтынчач» и «Джалиль» (блеснули тенор Динар Шарафетдинов и сопрано Сюмбель Киямова). А в финале зал ГБКЗ имени Сайдашева взорвала кантата «Республика моя», для исполнения которой на сцену вышли аж три хора – студентов консерватории, учащихся прикрепленной к ней СМШ и музыкального колледжа имени Аухадеева.

Во второй вечер, 7 февраля, который посвятили грядущему в апреле 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, лишней в общем ряду показалась Большая сюита из балета «Шурале» Фарида Яруллина. По длительности – та же симфония, и именно этим она, несмотря на фантастическую красоту музыки, опять же сильно выбивалась из общего звукового калейдоскопа. А в нем ГАСО РТ под управлением председателя республиканского Союза композиторов Ильяса Камала выдавал шедевр за шедевром: симфоническую картину «Кырлай» Назиба Жиганова, фрагменты из балета «Су анасы» Энвера Бакирова, танец сов из балета «Заколдованный мальчик» Загида Хабибуллина, увертюру из балета «Кисекбаш» Рашида Губайдулина…

Вновь сорвали овации все та же Сюмбель Киямова, а также другой тенор, заслуженный артист Татарстана Ильгиз Мухутдинов, сначала проникновенно исполнившие арии из оперы «Любовь поэта» Резеды Ахияровой, а в финале, весьма неожиданно, – песню «Туган тел» в обработке Камала, которую зал пел с артистами стоя.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Наконец, последний вечер, 11 февраля, уже точно выглядел как сборный концерт, так как состоял из премьер сочинений современных татарских композиторов. Даже символического ядра в нем, судя по всему, и не предполагалось. В итоге до конца этого «праздника жизни» досидели не все. А зря – программа оказалась крайне интересной.

ГАСО РТ под управлением худрука и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Кемеровской филармонии Тао Линя (ведущие, правда, представили его как профессора Пекинской консерватории) вместе с Государственным камерным хором РТ исполнил фрагменты из Поэмы для хора и оркестра «Шагыйрь» Миляуши Хайруллиной («Дардменд» и «Тукай»), а с супругами Эльзой и Артуром Исламовыми – арии из оперы «Минем Такташ» Ильяса Камала.

Эти произведения соседствовали с пятичастной симфонией Рашида Калимуллина «Алтайские пейзажи» (в новой, переосмысленной редакции) и «Новогодней рапсодией» Эльмиры Галимовой (в которой легко угадывалась знаменитая мелодия про елочку). «Казанское Анданте» Радика Салимова перетекло в феерический концерт для скрипки с оркестром Рената Хакимова (блестящее соло в нем выдала концертмейстер первых скрипок Госоркестра Алина Яконина). А «Гимн миру» Эльмира Низамова (написанный по заказу Новосибирского симфонического оркестра и впервые исполненный в Казани) – в финал симфонии №4 Ильгама Байтиряка, который автор назвал «Победа» (три другие части сочинения звучали на предыдущих фестивалях «Мирас»).

Все композиторы выходили на сцену и заслуженно получали свои порции аплодисментов (а некоторые и букеты цветов). Но мысль о том, что многие из этих произведений хотелось бы услышать целиком, а не фрагментами, меня лично не покидала. Думается, в случае с «Мирасом» ленинский принцип «лучше меньше, да лучше» для формирования программы оказался бы более уместен. Хотя многие мне возразят, что данное замечание – банальная вкусовщина.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Ежегодный формат и прямые трансляции

Вообще стремление организаторов максимально уплотнить программу фестиваля вряд ли связано с устойчивыми представлениями менеджеров от культуры о том, что современная публика якобы поголовно страдает «клиповым мышлением». И ей нужно выдавать музыку порционно, и желательно в режиме «рилсов».

Думается, причина более прозаическая: три концерта в рамках «Мираса» в году – этого просто для татарской музыки очень мало. Тем более что того самого «мираса» за более чем век развития национальной школы академической музыки накопилось предостаточно. Да и творческие поиски современных, ныне живых и активных татарских композиторов не прекращаются ни на минуту. В этом обилии партитур немудрено утонуть, обессилев от мук выбора (кстати, как отмечал Вадим Дулат-Алеев, фестиваль за эти годы сыграл важную роль в сохранении и возрождении нотных архивов).

В этой связи вторая мысль – уже не вкусовая оценка, а фантазийное предложение. Возможно, «Мирас» пришла пора сделать форумом республиканского масштаба. Либо, оставив его за ГАСО РТ, вписать в этакий расширенный годовой абонемент – сборную и большую программу концертов татарской музыки, в которую «вписались» бы и другие коллективы, и другие площадки.

Тем более что подобные концерты и так происходят – например, сегодня, в день 120-летия со дня рождения великого татарского поэта и Героя Советского Союза Мусы Джалиля, оркестр театра имени Камала под управлением своего худрука Данияра Соколова проведет тематический концерт, в рамках которого, кроме известной симфонии-поэмы Алмаза Монасыпова «Муса Джалиль», прозвучит и премьера Симфонии №7 современного немецкого композитора Александра Мозелера, посвященной памяти поэта.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

А 20 апреля камерный оркестр La Primavera под управлением Рустема Абязова представит программу к юбилею Тукая «Саз мой нежный и печальный, слишком мало ты звучал». В рамках которой можно будет услышать Симфонию №7 для струнных и литавр Назиба Жиганова, концерт-рапсодию для фортепиано и струнного оркестра Рустема Яхина (в авторской обработке Абязова), сюиту на темы народов Поволжья Александра Ключарева. А также некий «сюрприз для публики».

И это лишь два примера. Навскидку кажется, что было бы полезно как-то систематизировать подобные активности, собрав все под единым зонтиком, как минимум – на сайте с общей афишей. А как максимум – под общим брендом. В перспективе – возможно, даже национальным лейблом.

Тем более что татарскую классику до сих пор не найти на стримингах. За исключением явно скромных каталогов Эльмира Низамова и Миляуши Хайруллиной, которые сами занимаются собственным продвижением, произведения других композиторов – от Жиганова до Калимуллина – официально послушать не получится. Хотя на пиратских ресурсах эта музыка – в разном качестве – находится относительно легко, в том числе из прекрасной Антологии, записанной в 2011 году ГАСО РТ по инициативе и под управлением маэстро Сладковского.

Фото: предоставлено пресс-службой ГАСО РТ

Одна из причин понятна – позиция наследников. Но основной «затык», думается, все в том же отсутствии системного подхода. И руководящей и направляющей роли, которую в наших реалиях могло бы взять на себя, пожалуй, только Минкультуры РТ. Тогда все проблемные вопросы, в том числе правовые, постепенно были бы сняты.

«Если тебя нет в интернете, то ты не существуешь», – говорил Билл Гейтс. Огромному наследию татарской музыки пора подарить вечную цифровую жизнь. Понятно, что студийная запись симфонической музыки, особенно из категории того самого «наследия», – дело дорогостоящее, сложное и не быстрое. Но ведь начинать можно и с малого – хотя бы с записей концертов «Мираса». Подобным давно и успешно занимается, например, Московская филармония (для этого у нее есть свое «телевидение»), в соцсетях которой доступны как прямые эфиры, так и записи концертов. Между тем даже прямых трансляций фестиваля татарской музыки из ГБКЗ имени Сайдашева организовано в этом году, как и прежде, не было.