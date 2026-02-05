Музыковед Вадим Дулат-Алеев: «Нейросеть не справится с восстановлением партитур»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ректор Казанской государственной консерватории им. Н.Жиганова и заслуженный деятель искусств Вадим Дулат-Алеев выразил сомнение в том, что нейросети могут восстановить партитуры татарских композиторов. Таким мнением он поделился с корреспондентом «Татар-информа».

«Нейросети решают ту задачу, какую им поставишь. Поставить им задачу по восстановлению партитур мы не можем – они с этим не справятся. Им просто не хватит вводных данных. Они, конечно, могут дописать [партитуру], но это будет зависеть от того, какой в них заложен банк данных. Скорее всего, нейросеть допишет так, что нам не очень понравится», – отметил собеседник информагентства.

Когда нейросеть сочиняет или исполняет музыку за композиторов, она анализирует огромный массив данных. По словам Дулат-Алеева, существуют сотни тысяч записей композитора Иоганна Баха, над восстановлением его рукописей трудятся целые институты. После оцифровки все эти материалы попадают к нейросетям, поэтому сгенерировать музыку по мотивам Баха для ИИ намного проще, чем, например, сочинить пьесу за Салиха Сайдашева или Назиба Жиганова.

Дулат-Алеев отметил, что на сегодняшний день ему неизвестны успешные примеры применения технологий ИИ для восстановления татарского нотного материала. При этом он не исключил, что такие эксперименты могут существовать на исследовательском уровне.

Напомним, что в Казани сейчас проходит фестиваль татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас». Помимо насыщенной юбилейной программы слушателей ждет ряд премьер, особенно в заключительный день фестиваля, 11 февраля.

Проект играет важную роль в сохранении и популяризации татарской музыкальной традиции. По воспоминаниям Дулат-Алеева, в первые годы проведения «Мираса» состояние нотных архивов татарской классики оставляло желать лучшего. Сегодня же, например, архив Союза композиторов Татарстана уже «приведен в относительный порядок».

«После многих лет систематической работы многие ноты, которые хранились в рукописях, уже набраны в компьютерные программы и могут легко использоваться», – отметил Дулат-Алеев.