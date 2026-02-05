Оркестр театра им. Г. Камала представит музыкальную премьеру в день рождения Мусы Джалиля

Оркестр театра им. Г. Камала проведет концерт, посвященный памяти великого татарского поэта и Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Праздничный вечер под названием «Театр & музыка. Муса Джалиль» состоится 15 февраля в Восточном зале театра, в день 120-летия со дня его рождения.

В программе вечера – два крупных произведения. Зрители услышат симфонию-поэму Алмаза Монасыпова «Муса Джалиль» и Симфонию №7 Александра Мозелера.

Пятичастная симфоническая фреска Мозелера полностью посвящена великому поэту. В исполнении Оркестра ТГАТ им. Г. Камала под управлением главного дирижера и художественного руководителя театра Данияра Соколова симфония прозвучит впервые.

«Вы услышите тревожный покой перед бурей, лицо бесчеловечной идеологии и одиночество тюремной камеры, где рождались бессмертные строки «Моабитской тетради». Музыка проведет вас последним скорбным путем поэта и вознесет к апофеозу – его вечной славе», – говорится в анонсе музыкальной программы.