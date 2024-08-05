Последние восемь лет в Татарстане фиксируют снижение популяции пчел

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В Татарстане ежегодно фиксируется снижение популяции пчел. Насекомые гибнут от химикатов, используемых аграриями для обработки полей, а также страдают от сокращения кормовой базы. Кроме того, желающих разводить пчел в республике ежегодно уменьшается.

По данным ГУ ветеринарии Кабмина РТ, на начало текущего года в Татарстане содержатся 9 443 пасеки и 148 147 пчелиных семей. Двумя годами ранее количество пасек составляло 11 413, а в 2016 – 14 000.

Выше уже упоминалось, что основной проблемой для пчеловодов являются пестициды, которыми щедро обрабатываются поля с рапсом, который начали массово сажать в республике пять лет назад.

По закону аграрии должны предупреждать владельцев пасек о предстоящей обработке не ранее чем за десять дней и не позже чем за пять дней до ее начала. При этом необходимо обозначать территорию участков, подвергаемых обработке. Подробнее о том, работает ли данный закон на деле, а также позицию Минсельхозпрода РТ по этой проблеме узнаете из материала газеты «Республика Татарстан».