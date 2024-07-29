Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сократить гибель пчел и улучшить породу: о чем будет программа пчеловодства в Татарстане
В Татарстане разрабатывают проект программы по развитию пчеловодства. Какие основные задачи у этого документа, как избежать массовой гибели пчел, ожидать ли повышения цен на мед и почему экспорт этой продукции экономически невыгоден – в материале «Татар-информа».
Татарстанцев хотят обеспечить качественной продукцией пчеловодов
Основной целью программы станет обеспечение жителей республики качественной пчеловодческой продукцией, рассказал «Татар-информу» заведующий сектором пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода РТ Динард Гатауллин.
В документе ставится несколько задач.
- Первое – нужно наладить учет и паспортизацию хозяйств, которые занимаются разведением пчел.
- Далее – повысить сохранность пчелосемей и увеличить их численность.
- Планируется нарастить объемы производства товарного меда и продуктов пчеловодства – перги, прополиса, воска и других.
- Важно также проводить профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия по заболеваниям пчел.
«Среди задач – профилактические мероприятия по недопущению гибели пчел от использования пестицидов и ядохимикатов, увеличение площадей медоносных культур, создание защитных полос из многолетних медоносов, усиление работы по сохранению и улучшению породного состава среднерусских пород, а также типа “Татарский”», – сообщил спикер.
Эти мероприятия уже сейчас проводятся в республике, но требуется усилить работу по всем направлениям.
«Мор пчел может наступить при несоблюдении регламента применения химикатов»
Пчел разводят во всех 43 районах Татарстана. По данным на 1 июля Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, всего в республике насчитывается 9 443 пасеки и более 148,1 тыс. пчелосемей. Причем около 90% из них содержатся в личных подсобных хозяйствах.
Хозяйства в основном держат среднерусскую породу пчел, карпатскую и карнику. Два хозяйства в Балтасинском районе и одно в Сабинском занимаются разведением татарской пчелы, или среднерусской породы типа «Татарский».
В Татарстане принимаются различные меры, чтобы сохранить их численность. Напомним, что массовая гибель пчел произошла в 2019 году из-за обработки полей пестицидами. После этого в районах республики запустили специальные группы в мессенджерах для взаимодействия фермеров и пчеловодов. В группах фермеры должны заранее оповещать пчеловодов о планируемой обработке полей.
Однако случаи гибели пчел фиксируются каждый год. Последние произошли в Арском и Мензелинском районах.
«В целом гибели пчел способствуют различные заболевания, вызванные возбудителями инфекционных и инвазионных болезней пчел. Мор может наступить при несоблюдении регламента применения средств химической защиты растений, ветеринарных правил содержания медоносных пчел, а также законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и в области пчеловодства, инструкций по профилактике отравления пчел пестицидами», – пояснил причины этих фактов Гатауллин.
«Во главу угла ставится вопрос увеличения площадей, обрабатываемых биопрепаратами»
Что касается работы по оповещению пчеловодов об обработке полей пестицидами, то она продолжается.
«Начальники управлений сельского хозяйства и продовольствия в муниципальных районах информируют глав сельских поселений, пчеловодов о предстоящей обработке через средства массовой информации и другие средства связи, а также через рабочие группы в мессенджерах», – сказал Гатауллин.
Но, как выяснилось, эти меры недостаточно эффективны для предотвращения потрав насекомых. Поэтому аграриям рекомендовали применять препараты для обработки низкого класса опасности и биопрепараты.
«Использование биологических препаратов при обработке сельхозкультур является одним из безопасных методов сохранения экологии, населения и пчеловодства. Поэтому на семинарах-совещаниях в районах во главу угла ставится вопрос увеличения площадей сельскохозяйственных и медоносных культур, обрабатываемых биологическими препаратами», – подчеркнул собеседник информагентства.
На сегодня биопрепаратами в Татарстане обрабатывают более 76 тыс. га.
Более того, аграриям советуют возделывать медоносы около сельхозкультур. То есть с их помощью создавать так называемые защитные зоны, чтобы пчелы садились на эти растения и не залетали на обработанные поля.
Сейчас площадь медоносных культур в республике достигает 604 тыс. га, защитных полос из них – более 50 тыс. га.
«В южных регионах России обнаружен клещ тропилелапс»
По данным на 1 июля, в Татарстане заболеваний пчел не зафиксировано. Но они могут завозиться с пчелопакетами, не прошедшими пограничный ветеринарный контроль и карантин, предупредил Гатауллин.
«По информации специалистов, в южных регионах России обнаружен клещ тропилелапс, который вызывает болезнь пчелиного расплода. Она наносит огромный ущерб пчеловодческим хозяйствам. В республике пока болезнь не обнаружена», – отметил он.
Спикер добавил, что зимовка пчел в муниципальных районах прошла по-разному. В отдельных муниципалитетах эту суровую зиму пчелы пережили достаточно хорошо, а в некоторых районах произошли потери пчелосемей.
«Успешная зимовка зависит от многих факторов, в том числе от соблюдения правил содержания пчел, обеспеченности их кормами на зиму, ветеринарно-санитарного состояния пчелосемей, эпизоотического благополучия территории от различных заболеваний пчел», – уточнил заведующий сектором пчеловодства и аквакультуры.
Племенным пчеловодческим хозяйствам предоставляется господдержка
Чтобы популяризировать пчеловодческую продукцию среди населения, в Татарстане проводятся сельскохозяйственные ярмарки, выставки, Медовый Спас. На них пчеловоды демонстрируют и реализуют свою продукцию.
Кроме того, для развития этой сферы племенным пчеловодческим хозяйствам республики предоставляется господдержка.
В частности, возмещается 50% стоимости реализации пчелопакета (в «пакете», таре для транспортировки, содержится определенное количество пчел, отобранных для продажи) за вычетом расходов на уплату налога. Но субсидия не должна превышать 2,5 тыс. рублей в пересчете на один пчелопакет и фактически произведенные затраты.
Возмещается также 50% стоимости продажи пчеломатки. Здесь субсидия не превышает 2 тыс. рублей в пересчете на один пчелопакет и затраты, связанные с производством и реализацией пчелопакета.
Цены на разные виды меда в этом году могут повыситься
В прошлом году в Татарстане произведено 3,7 тыс. тонн товарного меда, что составляет 90% к уровню 2022 года, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.
«Мед – это продукт, который пользуется спросом у населения и различных комбинатов по изготовлению кондитерских изделий», – заметил Гатауллин.
Пчеловоды Татарстана в основном реализуют произведенный мед на рынках, ярмарках, а также «по знакомству».
«Реализация за пределами республики, в другие страны требует определенных ветеринарных процедур, затрат и времени. Есть высокая конкуренция по ценам на мед, действуют экспортные пошлины», – пояснил спикер.
Поэтому, по его словам, продажа меда на экспорт экономически неэффективна.
К слову, в прошлом году цены на мед повысились. По мнениям пчеловодов, на разные виды меда они могут повыситься и в этом году.
«Цену на мед формирует рынок, то есть они зависят от конъюктуры рынка и контенгента, который имеется на этом рынке, от того, какая есть замена этому продукту. Поэтому цены на мед зависят от спроса и предложения, если его много, то цены не растут, если его мало, то могут вырасти», – подчеркнул собеседник информагентства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»