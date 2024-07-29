Сократить гибель пчел и улучшить породу: о чем будет программа пчеловодства в Татарстане

В Татарстане разрабатывают проект программы по развитию пчеловодства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанцев хотят обеспечить качественной продукцией пчеловодов

Основной целью программы станет обеспечение жителей республики качественной пчеловодческой продукцией, рассказал «Татар-информу» заведующий сектором пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода РТ Динард Гатауллин.

В документе ставится несколько задач.

Первое – нужно наладить учет и паспортизацию хозяйств, которые занимаются разведением пчел.

Далее – повысить сохранность пчелосемей и увеличить их численность.

Планируется нарастить объемы производства товарного меда и продуктов пчеловодства – перги, прополиса, воска и других.

Важно также проводить профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия по заболеваниям пчел.

Динард Гатауллин: «Среди задач – профилактические мероприятия по недопущению гибели пчел от использования пестицидов и ядохимикатов» Фото: стоп-кадр видео «Татарстан-24»

«Среди задач – профилактические мероприятия по недопущению гибели пчел от использования пестицидов и ядохимикатов, увеличение площадей медоносных культур, создание защитных полос из многолетних медоносов, усиление работы по сохранению и улучшению породного состава среднерусских пород, а также типа “Татарский”», – сообщил спикер.

Эти мероприятия уже сейчас проводятся в республике, но требуется усилить работу по всем направлениям.

«Мор пчел может наступить при несоблюдении регламента применения химикатов»

Пчел разводят во всех 43 районах Татарстана. По данным на 1 июля Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, всего в республике насчитывается 9 443 пасеки и более 148,1 тыс. пчелосемей. Причем около 90% из них содержатся в личных подсобных хозяйствах.

Хозяйства в основном держат среднерусскую породу пчел, карпатскую и карнику. Два хозяйства в Балтасинском районе и одно в Сабинском занимаются разведением татарской пчелы, или среднерусской породы типа «Татарский».

«В целом гибели пчел способствуют различные заболевания, вызванные возбудителями инфекционных и инвазионных болезней пчел» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане принимаются различные меры, чтобы сохранить их численность. Напомним, что массовая гибель пчел произошла в 2019 году из-за обработки полей пестицидами. После этого в районах республики запустили специальные группы в мессенджерах для взаимодействия фермеров и пчеловодов. В группах фермеры должны заранее оповещать пчеловодов о планируемой обработке полей.

Однако случаи гибели пчел фиксируются каждый год. Последние произошли в Арском и Мензелинском районах.

«В целом гибели пчел способствуют различные заболевания, вызванные возбудителями инфекционных и инвазионных болезней пчел. Мор может наступить при несоблюдении регламента применения средств химической защиты растений, ветеринарных правил содержания медоносных пчел, а также законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и в области пчеловодства, инструкций по профилактике отравления пчел пестицидами», – пояснил причины этих фактов Гатауллин.

Аграриям советуют возделывать медоносы около сельхозкультур. То есть с их помощью создавать так называемые защитные зоны, чтобы пчелы садились на эти растения и не залетали на обработанные поля Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Во главу угла ставится вопрос увеличения площадей, обрабатываемых биопрепаратами»

Что касается работы по оповещению пчеловодов об обработке полей пестицидами, то она продолжается.

«Начальники управлений сельского хозяйства и продовольствия в муниципальных районах информируют глав сельских поселений, пчеловодов о предстоящей обработке через средства массовой информации и другие средства связи, а также через рабочие группы в мессенджерах», – сказал Гатауллин.

Но, как выяснилось, эти меры недостаточно эффективны для предотвращения потрав насекомых. Поэтому аграриям рекомендовали применять препараты для обработки низкого класса опасности и биопрепараты.

«Использование биологических препаратов при обработке сельхозкультур является одним из безопасных методов сохранения экологии, населения и пчеловодства. Поэтому на семинарах-совещаниях в районах во главу угла ставится вопрос увеличения площадей сельскохозяйственных и медоносных культур, обрабатываемых биологическими препаратами», – подчеркнул собеседник информагентства.

На сегодня биопрепаратами в Татарстане обрабатывают более 76 тыс. га.

Более того, аграриям советуют возделывать медоносы около сельхозкультур. То есть с их помощью создавать так называемые защитные зоны, чтобы пчелы садились на эти растения и не залетали на обработанные поля.

Сейчас площадь медоносных культур в республике достигает 604 тыс. га, защитных полос из них – более 50 тыс. га.

Зимовка пчел в муниципальных районах прошла по-разному. В одних эту суровую зиму пчелы пережили достаточно хорошо, а в некоторых произошли потери пчелосемей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В южных регионах России обнаружен клещ тропилелапс»

По данным на 1 июля, в Татарстане заболеваний пчел не зафиксировано. Но они могут завозиться с пчелопакетами, не прошедшими пограничный ветеринарный контроль и карантин, предупредил Гатауллин.

«По информации специалистов, в южных регионах России обнаружен клещ тропилелапс, который вызывает болезнь пчелиного расплода. Она наносит огромный ущерб пчеловодческим хозяйствам. В республике пока болезнь не обнаружена», – отметил он.

Спикер добавил, что зимовка пчел в муниципальных районах прошла по-разному. В отдельных муниципалитетах эту суровую зиму пчелы пережили достаточно хорошо, а в некоторых районах произошли потери пчелосемей.

«Успешная зимовка зависит от многих факторов, в том числе от соблюдения правил содержания пчел, обеспеченности их кормами на зиму, ветеринарно-санитарного состояния пчелосемей, эпизоотического благополучия территории от различных заболеваний пчел», – уточнил заведующий сектором пчеловодства и аквакультуры.

Чтобы популяризировать пчеловодческую продукцию среди населения, в Татарстане проводятся сельскохозяйственные ярмарки, выставки Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Племенным пчеловодческим хозяйствам предоставляется господдержка

Чтобы популяризировать пчеловодческую продукцию среди населения, в Татарстане проводятся сельскохозяйственные ярмарки, выставки, Медовый Спас. На них пчеловоды демонстрируют и реализуют свою продукцию.

Кроме того, для развития этой сферы племенным пчеловодческим хозяйствам республики предоставляется господдержка.

В частности, возмещается 50% стоимости реализации пчелопакета (в «пакете», таре для транспортировки, содержится определенное количество пчел, отобранных для продажи) за вычетом расходов на уплату налога. Но субсидия не должна превышать 2,5 тыс. рублей в пересчете на один пчелопакет и фактически произведенные затраты.

Возмещается также 50% стоимости продажи пчеломатки. Здесь субсидия не превышает 2 тыс. рублей в пересчете на один пчелопакет и затраты, связанные с производством и реализацией пчелопакета.

«Цены на мед зависят от спроса и предложения, если его много, то цены не растут, если его мало, то могут вырасти» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цены на разные виды меда в этом году могут повыситься

В прошлом году в Татарстане произведено 3,7 тыс. тонн товарного меда, что составляет 90% к уровню 2022 года, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Мед – это продукт, который пользуется спросом у населения и различных комбинатов по изготовлению кондитерских изделий», – заметил Гатауллин.

Пчеловоды Татарстана в основном реализуют произведенный мед на рынках, ярмарках, а также «по знакомству».

«Реализация за пределами республики, в другие страны требует определенных ветеринарных процедур, затрат и времени. Есть высокая конкуренция по ценам на мед, действуют экспортные пошлины», – пояснил спикер.

Поэтому, по его словам, продажа меда на экспорт экономически неэффективна.

К слову, в прошлом году цены на мед повысились. По мнениям пчеловодов, на разные виды меда они могут повыситься и в этом году.

«Цену на мед формирует рынок, то есть они зависят от конъюктуры рынка и контенгента, который имеется на этом рынке, от того, какая есть замена этому продукту. Поэтому цены на мед зависят от спроса и предложения, если его много, то цены не растут, если его мало, то могут вырасти», – подчеркнул собеседник информагентства.