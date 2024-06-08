В Минсельхозпроде РТ описали черты среднерусской пчелы татарской популяции

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Характерные черты среднерусской пчелы татарской популяции перечислил в передаче «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заведующий отделом пчеловодства и аквакультуры Минсельхозпрода РТ Динард Гатауллин.

По словам специалиста, этот тип пчел был выведен совместно с сотрудниками НПЦ селекции пчел «Татарский» и НИИ пчеловодства в 2010 году. Его представителям присуща хорошая медопродуктивность («мед у них получается специфический, который непосредственно подходит для Татарстана»).

При этом пчелиные семьи имеют лучшие по сравнению с исходной популяцией показатели по зимостойкости, темпам роста и развития весной и перед главным медосбором. «<...> продуктивно используют разные типы медосбора, особенно хорошо работают на сильном устойчивом медосборе с липы, гречихи, рапса, менее злобливы и ройливы», — уточнил эксперт.

«Пчелы темного цвета, менее агрессивны, чем среднерусские, при осмотре пчелы сбегают с сота, печатка меда светлая. Они не склонны к воровству. У них не наблюдается тихая смена и сожительство маток. Быстрее осваивают магазинные надставки по сравнению с исходной популяцией», — упомянул он другие характеристики среднерусской пчелы татарской популяции.

Зимой отмечаются повышенная сохранность семей, меньшее ослабление и меньший расход корма. Наиболее продуктивно эти пчелы используют поздний сильный медосбор с липы, кипрея, гречихи, хорошо опыляют энтомофильные сельскохозяйственные культуры.

Медовая продуктивность составляет от 40 до 60 килограммов на пчелиную семью. Восковая продуктивность высокая: пчелиная семья отстраивает не менее 10 новых сотов за сезон. Умерено прополисуют гнезда, способны заготовлять большое количество пыльцы и перги (которую можно отбирать как товарную продукцию»), добавил сотрудник Минсельхозпрода.

«Эти пчелы рекомендованы для разведения в регионах Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов», — заключил Динард Гатауллин.