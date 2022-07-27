«Привыкаем к теплому августу»: эксперт КФУ рассказал о погоде в последний месяц лета

Предстоящий август в Казани прогнозируется близким к климатической норме по температуре (около 18,3 градуса) и осадкам (около 54 мм). Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, кандидат географических наук Тимур Аухадеев.

«Начинаем привыкать к теплому августу. С 2010 года август не превосходил норму по температуре только трижды, в 2015, 2019, 2020-м году», — цитирует эксперта инфоцентр вуза.

При этом он отметил, что в последние дни июля прогноз будет уточнен. В ближайшую декаду последнего летнего месяца среднесуточная температура ожидается в районе +21 градуса.