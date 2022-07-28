В Татарстане сохранится жаркая погода без дождей

В предстоящие сутки в Татарстане сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр РТ.

В Казани предстоящей ночью температура воздуха составит 13-15 градусов тепла, завтра днем – 26-28 градусов выше нуля. Ветер восточный и юго-восточный слабый до умеренного.

В целом по Татарстану в ночные часы температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов, в дневные – от +24 до +29 градусов.

О том, какая погода будет в Татарстане в предстоящем августе, можно узнать в материале «Татар-информа».