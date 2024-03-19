Последнее слово суду сказал поволжский маньяк Радик Тагиров

Сегодня в Верховном суде РТ с последним словом выступил душитель бабушек Радик Тагиров. Его обвиняют в убийстве более 30 пожилых женщин, в двух покушениях на убийство и в покушении на убийство в целях сокрытия другого преступления. К каждому эпизоду убийства прилагается статья о грабеже.

«В период, когда происходили преступления, я жил в Дербышках. Денег у меня было не много, но мне хватало на те же сигареты уж точно. Нужды особой я не испытывал», – сказал Тагиров.

Он также считает, что в версии следствия нет четких указаний на него, как на преступника. По мнению Тагирова, убийцей бабушек мог быть кто угодно.

«Показания по Сайфутдиновой отличаются, у Вахтиной нашли платок, на котором якобы был мой ДНК, однако платок нашли именно у нее, а не у меня. Было еще убийство, где мое ДНК нашли на венике погибшей, но я в той квартире не бывал. В городе, где убили Ярепову, я побывал впервые только на следственных действиях, тоже самое и с городом, где пострадала Самоделкина. Там допрашивали жильцов, никто посторонних не видел», – рассказал Тагиров.

Не был Тагиров, по его словам, и в Ижевске, когда была убита пожилая местная жительница.

«В Ижевске, где убили Короткову, я тоже не бывал, а когда совершили убийство Жалымовой, я находился у себя дома на съемной квартире. В конце марта 2012 года я уехал в Москву, когда произошел инцидент с Шабашовой. При чем дочь потерпевшей утверждает, что женщина зашла в квартиру и увидела молодого человека, но удар ей нанесли молотком по голове сзади. Как это мог сделать стоящий перед ней человек?», – дополнил Тагиров.

Он настаивал, что у него не было ни прямого, ни косвенного умысла на убийство.

«Даже мыслей не было так поступать с пожилыми женщинами. Если бы у меня не было денег, я бы не стал убивать, зачем? Меня же рано или поздно все равно бы поймали. В голове не укладывается. Я даже не знаю, как защититься в суде, где все свидетели, с которыми я раньше общался? Ваша честь, прошу не судить меня за злодеяния, которые я не совершал», – подытожил Тагиров.

Напомним, по версии следствия, Тагиров отправил на тот свет 31 бабушку, еще трое чудом выжили после нападений. Свою вину он не признает по всем эпизодам. Тагиров избивал бабушек всем, что попадется под руку, а потом душил их. Тела убитых находили в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове и Екатеринбурге.

Во время прений прокурор запросил для Тагирова пожизненное заключение, а также удовлетворить гражданские иски о возмещении морального вреда пострадавшим и 708 тысяч рублей судебных издержек. По мнению следствия, суммарно Тагиров совершил преступлений на срок в 400 лет лишения свободы.