Последнее слово Роберта Мусина снова отложили

Елена Саляхова

В Верховном суд Татарстана возобновились слушания по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Экс-банкир добивается смягчения приговора.

Процесс должен был выйти на финишную прямую в конце апреля, планировалось выслушать последнее слово Мусина. Однако бывший топ-менеджер банка заявил суду, что еще не успел переговорить с адвокатом. В связи с этим процесс отложили на три месяца.

Сегодня в деле краха ТФБ появились новые заинтересованные лица – представитель некой фирмы «Эколенд». Она попросила отложить процесс для изучения апелляционной жалобы.

«Считаем, что во время оглашения приговора были нарушены права моего доверителя. Это касается земельных участков, которые сейчас находятся в обременении», – пояснила суду представитель фирмы.

Фото: © Елена Саляхова

Верховный суд ходатайство о переносе дела удовлетворил. Следующее заседание назначено на конец августа.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в сентябре прошлого года Вахитовский районный суд Казани приговорил Роберта Мусина к 12 годам лишения свободы.

Экс-банкира признали виновным в превышении должностных полномочий, ущерб по делу следствие оценило почти в 50 млрд рублей.

Между тем, в том же суде по делу Мусина должен стартовать процесс по новому эпизоду.