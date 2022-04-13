Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин 27 апреля скажет суду последнее слово

В Верховном суде Татарстана завершились прения по делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Сегодня в прениях выступила сторона гособвинения, которая попросила оставить приговор Вахитовского суда без изменений.

Напомним, что в сентябре минувшего года Мусин был приговорен к 12 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, ущерб по делу следствие оценило почти в 50 млрд рублей. К слову, на момент оглашения приговора сумма ущерба снизилась до 30 млрд рублей, суд обязал взыскать с Мусина 23 млрд.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Однако представитель лопнувшего банка заявил в суде, что никакого возмещения ущерба нет. В некоторых эпизодах в счет погашения долга поступило от пяти до шести тысяч рублей, в других – никаких средств не поступало.

На прошлом судебном заседании адвокат Мусина просил суд переквалифицировать дело, а по некоторым эпизодам вовсе оправдать. Кроме того, с приговором была не согласна супруга Мусина, она просила снять с ее недвижимости арест. Такие же требования выдвинул в суде представитель «Новой нефтехимии».

«Приговор суда был обоснованным. Мусин обязан был действовать в интересах банка. Доводы защиты о том, что в его действиях нет состава преступления, необоснованны. Из показаний свидетелей и потерпевших следует, что все решения по выдачам кредитов решал Мусин. В итоге, действия главы ТФБ привели к сокращению кредитного портфеля, банк попросту не смог исполнить свои обязанности перед кредиторами и вкладчиками», – отметила, выступая в прениях, прокурор.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

На данный момент экс-банкир находится в СИЗО. Связь с ним поддерживается по видеосвязи.

«Полностью поддерживаю своего адвоката», – коротко высказался после прений экс-банкир.

27 апреля суд предоставит Мусину сказать свое последние слово.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Верховный суд республики начал рассматривать апелляционную жалобу экс-главы ТФБ Роберта Мусина.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

10 февраля стало известно, что в отношении Мусина выдвинули еще обвинения по нескольким эпизодам. В тот же день следствие обратилось в суд с просьбой арестовать экс-банкира.

Теперь экс-главу ТФБ обвиняют в присвоении и растрате и преднамеренном банкротстве.