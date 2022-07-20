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Экономика
20 июля 2022  12:36

После заявления Путина немцы потребовали от своих властей запустить «Северный поток-2»

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Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от правительства Германии запустить газоснабжение по трубопроводу «Северный поток — 2» после предложения  российского президента Владимира Путина запустить трубопровод для наращивания поставок газа в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите „Северный поток — 2“ и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности», — написал один из читателей немецкой газеты.

Другая пользовательница отметила, что закрытие «Северного потока — 2» с самого начала было ошибкой и Россия от этого не понесет никаких потерь, так как у нее достаточно покупателей в Азии.

Напомним, в ходе встречи с лидерами Турции и Ирана в Тегеране президент РФ напомнил о том, что газопровод был полностью готов к работе, но затем  заморожен по инициативе немецкой стороны. 

#Владимир Путин #северный поток-2 #антироссийские санкции
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