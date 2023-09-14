Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
После травмирования ребенка в школе в Пестречинском районе возбуждено уголовное дело
Уголовное дело было возбуждено по факту получения травм ребенком в Богородской школе Пестречинского района Татарстана, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование взято на контроль надзорного ведомства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ученик второго класса принес в школу пусковое устройство к сигналу охотника. Когда он показывал его одноклассникам, устройство случайно сработало.
В результате, по информации Следственного комитета, 8-летний мальчик получил рваную рану губы, еще один ребенок был оглушен звуковой волной.
Как сообщили агентству в Минздраве РТ, мальчики были осмотрены специалистами Детской республиканской клинической больницы, после чего их отпустили домой на амбулаторное лечение.
На место происшествия выезжал прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров. Ведется расследование.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа