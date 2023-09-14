После травмирования ребенка в школе в Пестречинском районе возбуждено уголовное дело

Уголовное дело было возбуждено по факту получения травм ребенком в Богородской школе Пестречинского района Татарстана, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование взято на контроль надзорного ведомства.

Фото: © Прокуратура РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ученик второго класса принес в школу пусковое устройство к сигналу охотника. Когда он показывал его одноклассникам, устройство случайно сработало.

В результате, по информации Следственного комитета, 8-летний мальчик получил рваную рану губы, еще один ребенок был оглушен звуковой волной.

Как сообщили агентству в Минздраве РТ, мальчики были осмотрены специалистами Детской республиканской клинической больницы, после чего их отпустили домой на амбулаторное лечение.

На место происшествия выезжал прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров. Ведется расследование.