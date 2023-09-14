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В Минздраве РТ рассказали о состоянии школьника, в которого случайно попали из ракетницы
Мальчиков из Пестричинского района, в руках которых сработала, предположительно, сигнальная ракетница, сегодня отпустили домой из ДРКБ. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
«Пациенты были осмотрены специалистами Детской республиканской клинической больницы», – рассказали в министерстве.
Обоих мальчиков врачи сегодня отпустили домой, они будут находиться на амбулаторном наблюдении.
У одного из ребят – поверхностная легкая травма лица, проще говоря, царапина. Угрозы жизни и здоровью нет.
Напомним, что в школе села Богородское Пестричинского района из-за неосторожности ракетница сработала в руках маленьких детей.
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