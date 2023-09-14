Глава Пестречинского района: В Богородской школе у ученика случайно сработала ракетница

Сегодня, 14 сентября, в школе села Богородское ученик второго класса использовал предмет, похожий на сигнальную ракетницу. Об этом в Telegram-канале рассказал глава Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Ильхам Кашапов.

По его словам, из-за неосторожности она сработала. В итоге легкую травму получил один из учеников.

«У мальчика царапина на лице, его жизни и здоровью ничто не угрожает», – пишет Кашапов.

Его, вместе с еще одним ребенком, который был оглушен громким звуком, госпитализировали, и после осмотра отпустили домой. Глава района отметил, что за их состоянием будут следить администрация района и медики.

«Я, как только узнал о случившемся, сразу сам выехал на место происшествия. В настоящий момент выясняется, как это приспособление оказалось у ребенка и появилось в учебном классе», – подчеркнул Ильхам Кашапов.