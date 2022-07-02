После того, как 5-летний мальчик утонул в Волге, Следком РТ возбудил уголовное дело

По факту гибели 5-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что неподалеку от дома № 56 по улице Водников в Казани утонул ребенок.

Тело мальчика из воды вытащили прохожие.

Как стало известно, мальчик гулял со старшей сестрой. Девочка отвлеклась на несколько минут, а когда начала искать братишку, то увидела, что на берегу стоят лишь его тапочки. Она обратилась за помощью к прохожим, те уже вытащили тело ребенка из воды.

По информации Следкома РТ, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.