В Казани прохожие вытащили из Волги утонувшего маленького мальчика

Сегодня в 18.23 поступило сообщение, что вблизи дома № 56 по улице Водников в Казани утонул 5-летний мальчик.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, семья гуляла по берегу Волги и случайно увидела под водой тело маленького ребёнка.

Мужчина вытащил мальчика из воды и пытался его откачать. Его супруга вызвала скорую.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Более получаса медики пытались реанимировать мальчика, но все без толку. Ребенок скончался.

Скорее всего, мальчик по неосторожности упал с берега в воду, а рядом не оказалось никого, кто бы мог прийти к нему на помощь.