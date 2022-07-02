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Происшествия
2 июля 2022  21:06
Полина Шевчук

Прокуратура рассказала подробности гибели маленького мальчика в Волге в Казани

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Прокуратура рассказала подробности гибели маленького мальчика в Волге в Казани
Прокуратура РТ

Предварительно установлено, что 5-летний мальчик с сестрой и 10-летним мальчиком гуляли вдоль берега Волги в Казани.

Как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, девочка ненадолго отвлеклась и потеряла брата из поля зрения. После они увидела на берегу тапочки малыша. После этого девочка обратилась за помощью к прохожим. Мужчина вытащил малыша из воды.

«На место происшествия выехал заместитель прокурора Кировского района города Казани Максим Жолобов. Организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются», – утончил Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани прохожие вытащили из Волги утонувшего маленького мальчика.

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