После схода поезда под Волгоградом задержаны два поезда из Казани

После ЧП с пассажирским составом в Волгоградской области были задержаны 12 пассажирских поездов. Среди них два поезда следовали из Казани, еще один направлялся в столицу Татарстана. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.

Задержки коснулись следующих поездов: №491 Казань – Адлер, №509 Казань – Новороссийск, №510 Новороссийск – Казань.

В пресс-службе Приволжской железной дороги (филиал РЖД) также заявили, что движение по одному пути на перегоне Гремячая – Котельниково восстановлено. 25 купейных вагонов резервного состава для эвакуированных пассажиров поезда №491 Казань – Адлер отправлены к месту назначения через станцию Котельниково. Пассажиры обеспечены водой и питанием.

ДТП произошло накануне на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. По данным РЖД, водитель «КамАЗа» грубо нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

По информации областного оперативного штаба и облздрава, в результате ЧП под Волгоградом пострадали 52 человека. В Росжелдоре ранее сообщали, что в ЦРБ Котельниковского района доставили 55 человек. В РЖД заявили, что порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

По последним данным, в результате крушения поезда Казань – Адлер за медицинской помощью обратилось 19 татарстанцев, из них 7 детей.