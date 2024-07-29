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После крушения поезда под Волгоградом за медпомощью обратились 19 жителей РТ
По последним данным, в результате крушения поезда Казань – Адлер за медицинской помощью обратилось 19 татарстанцев, из них 7 детей. Об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.
Отмечается, что одна взрослая пациентка находится в состоянии средней тяжести, доставлена в Клиническую Больницу СМП Волгограда. Медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме.
Напомним, ранее мы сообщали, что в результате схода вагонов поезда Казань – Адлер под Волгоградом пострадали не менее 16 жителей Татарстана.
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