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Происшествия 29 июля 2024 20:32

После крушения поезда под Волгоградом за медпомощью обратились 19 жителей РТ

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По последним данным, в результате крушения поезда Казань – Адлер за медицинской помощью обратилось 19 татарстанцев, из них 7 детей. Об этом сообщает пресс-служба Раиса Татарстана.

Отмечается, что одна взрослая пациентка находится в состоянии средней тяжести, доставлена в Клиническую Больницу СМП Волгограда. Медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате схода вагонов поезда Казань – Адлер под Волгоградом пострадали не менее 16 жителей Татарстана.

#сход поезда
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