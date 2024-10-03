«После СВО займусь своим делом»: боец из Татарстана рассказал о планах после победы

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин встретился с военнослужащим Александром Таракановым. Эта встреча была сродни встрече близких друзей: с крепкими рукопожатиями и дружескими объятиями. Уроженец села Молькеево вернулся из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск. Прежде чем заговорил глава района, Александр высказал ему слова благодарности.

«Когда вы были директором агрофирмы „Кубня“, я часто приезжал к отцу, работавшему механизатором. Позже работал там и сам. Вы тогда заметили, что я люблю технику, посоветовали получить водительские права, остаться на родине. „Молодец, дело спорится в твоих руках“, говорили Вы, хлопая меня по плечу. Возможно, эти слова повлияли и на то, что сейчас у меня есть документы, дающие право управлять всеми видами техники. С 2018 года я в рядах Вооруженных Сил России: ушел в армию, по окончании военной службы остался служить по контракту. После начала спецоперации вновь подписал контракт», — поделился боец.

Александр Тараканов рассказал, что после окончания школы он поступил в Канашский техникум, а затем — на заочное отделение в казанский вуз. По достижении 18 лет был призван в армию, служил в столице Удмуртии — Ижевске, по окончании срока военной службы остался там, заключив контракт на три года.

Через полтора года его перевели в воинскую часть в городе Чите. Когда началась спецоперация, отважный кайбичанин, заключив контракт во второй раз, отправился на спецоперацию. Волевой, физически крепкий юноша служит на СВО, являясь образцом храбрости. Об этом свидетельствует Грамота, подписанная командиром воинской части, и характеристика бойца.

«Младший сержант Александр Тараканов за время прохождения службы в должности старшего техника зарекомендовал себя с положительной стороны, как исполнительный ответственный и дисциплинированный военнослужащий. Принимал непосредственное участие в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР и Украины. При выполнении боевых и специальных задач проявил себя с лучшей стороны, мужественно и стойко выполняя их. За короткий срок завоевал авторитет у сослуживцев. Хорошо знает и руководствуется Уставом Вооруженных Сил РФ», — говорится в документе.

За образцовое исполнение служебных обязанностей при выполнении боевых задач, личное мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга военный награжден Грамотой и Благодарственным письмом командира части.

«После победы намерен работать в родном селе», — рассказал он о своих планах.

Альберт Рахматуллин заверил, что поддержит бойца, который хочет открыть свое дело на селе.

Встреча за чашкой чая, длившаяся около часа, прошла быстро. Тем временем Таракановы снова отправились в путь. Они решили сами отвезти сына в зону спецоперации. Как всегда, с целой машиной груза.

Они готовы на все ради Родины, ради детей. Халима Тараканова работает продавцом магазина в селе Молькееве, она сама едет за рулем. Рядом — муж Василий. Это уже их четвертая поездка в зону спецоперации. Дважды отвозили машину. Среди боевых друзей сына много православных и мусульман, поэтому взяли и халяльную еду. В большом количестве заготовили рулеты из конины, баранины и другие продукты. Только носков закупили на 20 тысяч рублей.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру

Материал подготовлен при участии Луизы Сунгатуллиной.