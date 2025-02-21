После СВО ветеран устроился на работу и намерен купить жилье в Арске

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

23-летний Фидаиль Габдрахманов из села Верхние Верези Арского района – настоящий пример стойкости и мужества. Он отдал долг Родине, защищая интересы страны в зоне специальной военной операции. Молодой человек получил тяжелое ранение, но не сдался и сумел вернуться к полноценной жизни.

24 октября 2023 года, выполняя боевую задачу, Фидаиль вместе с сослуживцами находился на передовой. Их группа переходила с одной позиции на другую, когда была замечена вражеским беспилотником. Противник быстро передал координаты, после чего начался массированный минометный обстрел. В результате одного из разрывов Фидаиль получил серьезное ранение ноги, которая впоследствии была ампутирована.

После первого этапа лечения в госпиталях Тарасовки и Валуек его отправили в Белгород, а затем в Москву. Там он прошел длительный курс реабилитации и получил современный протез. Несмотря на все испытания, молодой человек не пал духом. Он твердо заявил, что намерен вернуться к труду, и сдержал слово.

Руководитель компании «ТехноАрск» Назип Гатауллин с первых дней заверил Фидаиля, что рабочее место за ним сохранится, и свое обещание выполнил. Вернувшись домой, герой СВО вновь стал работать сварщиком. Коллектив встретил его с теплотой и поддержкой, а сам Фидаиль с благодарностью отметил, что ему важно приносить пользу и чувствовать себя нужным.

Он не только освоился с протезом, но и приобрел автомобиль, на котором ежедневно добирается до работы и даже ездит в Казань. В планах у Фидаиля – покупка жилья в Арске.

Этот смелый, трудолюбивый и целеустремленный молодой человек – настоящий герой нашего времени. Он не только защитил Родину, но и своим примером вдохновляет окружающих. И, без сомнения, впереди его ждет счастливая и достойная жизнь.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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