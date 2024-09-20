После событий в Курске решили идти на СВО: бойцы о том, почему подписали контракт с МО

Рамиль Гуленков у военкомата с женой Кристиной / Фото предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

Бойцы-контрактники Рамиль Гуленков и Александр Одинцов рассказали, зачем подписали контракт с Минобороны РФ (МО) на военную службу.

Рамиль Гуленков родился и вырос в селе Кощаково.

«У меня было самое обычное деревенское детство. Мама работала в зверосовхозе, папа был токарем. После учебы служил в армии в Казани. В горячих точках не был. На нас, на солдатах-срочниках, в то время „тренировались“ будущие офицеры, курсанты артиллерийского училища учились отдавать приказы, командовать», — рассказывает Рамиль.

Он мог оказаться на СВО еще два года назад по частичной мобилизации. Повестка ему пришла, но в то время он лежал в больнице. Решение отправиться на передовую принял самостоятельно после долгих раздумий.

«Это не сиюминутное решение. У меня там очень много друзей, знакомых, с кем я держу связь. Советовался с ними, выслушал разные мнения, узнал, к чему готовиться, и понял, что нужно идти сейчас, помочь ребятам. После атаки на Курскую область, я думаю, если сегодня мы не соберемся, не объединимся, то может случиться так, что завтра туда пойдут все и по повестке. Этого нельзя допустить. Родина — она наша, свое нужно защищать», — считает Рамиль.

Супруга Кристина полностью его поддерживает.

«Если он решил, это значит, что так и будет», — говорит она.

Фото предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

Кристина работает администратором в одной из торговых сетей, идет на повышение. Пока муж в отъезде, планирует посвятить себя работе, надеется, что именно она отвлечет ее от ненужных мыслей.

«Мы всегда друг за друга горой. Если надо будет, я и туда поеду», — уверяет она.

Александр Одинцов приехал подписать контракт в военкомат Пестрецов из города Тольятти.

«Надо Родину защищать, я патриот. Денежное довольствие, конечно, тоже приветствуется, но это не главное в жизни», — ответил он на вопрос, почему решил подписать контракт с Минобороны РФ и отправится на СВО.

«После событий в Курске я тоже уже не мог остаться в стороне и решил поддержать друзей, которые там находятся», — говорит он.

Жители разных регионов выбирают для подписания контракта наш район в основном из-за быстрого оформления документов и высокого размера выплат.

«Здесь меня очень хорошо встретили. Я сам родился в Екатеринбурге, проживаю в Самарской области. Нигде, куда бы я не попадал, такого гостеприимства не встречал. Очень красивый край. В Пестрецах нас встретили, разместили в гостинице, везде сопровождают. Сейчас я в Центральной районной больнице прохожу медосмотр, все идет очень хорошо. Даже уезжать уже не хочется», — шутит он.

Александр Одинцов / Фото предоставлено Ольгой Шамсутдиновой

Вместе с ним в гостинице проживают еще несколько человек, ждут приказа об отправке.

«Среди нас есть разные люди, есть совсем юные парни, те, кто уже в возрасте. У всех разная мотивация, но всех объединяет патриотизм, любовь к нашей стране», — говорит Александр.

Дома его возвращения будет ждать супруга Анна. Пока у них нет детей, но в скором времени ждут пополнения. «Она отнеслась к моему решению, как и любая женщина, с тревогой и волнением», — признается Александр.

С августа этого года размер единовременных выплат контрактникам в Татарстане составляет 2 миллиона рублей. Те, кто подписывает контракт в Пестречинском районе, получают 1,3 миллиона рублей от региона, 400 рублей от Минобороны, а также 300 тысяч рублей от района.

В соседней республике, Башкортостане, единовременная выплата составляет 1,2 миллиона рублей. В Чувашской Республике единовременная выплата контрактникам установлена в 900 тысяч рублей. Для подписавших контракт в Марий Эл выплата составляет 1,4 миллиона рублей, в Кировской области — 800 тысяч рублей.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру