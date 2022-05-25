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Ру Тат
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Происшествия
25 мая 2022  11:41
Павел Климчак

После смертельного ДТП с юным мотоциклистом в Елабуге возбудили уголовное дело

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После столкновения мотоцикла и автобуса в Елабуге, в котором погиб 14-летний подросток, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Елабуге подросток погиб, влетев на мотоцикле в автобус. Момент ДТП попал на видео.

#Уголовное дело
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