После смертельного ДТП с юным мотоциклистом в Елабуге возбудили уголовное дело

После столкновения мотоцикла и автобуса в Елабуге, в котором погиб 14-летний подросток, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Елабуге подросток погиб, влетев на мотоцикле в автобус. Момент ДТП попал на видео.